I Huawei P10 ricevono GPU Turbo tramite un OTA insieme alle patch di ottobre

Mega ondata di OTA per GPU Turbo su Huawei P10 Lite : feedback e situazione il 27 novembre : Da circa 24 ore a questa parte il tanto atteso aggiornamento B373 è disponibile per un numero elevatissimo di utenti in possesso di un Huawei P10 Lite. Certo, alcune segnalazioni ci erano pervenute già nel fine settimana, al punto che abbiamo condiviso immediatamente qualche riscontro per i nostri lettori, ma è chiaro che solo oggi 27 novembre possiamo avere a disposizione un quadro più chiaro della situazione per tutti coloro che hanno appena ...

Tocca a Huawei P10 Lite no brand riceve GPU Turbo il 23 novembre : effetti della patch : Occorre prestare molta attenzione, nel giorno del Black Friday 2018, al cosiddetto Huawei P10 Lite. Dopo le primissime segnalazioni giunte una settimana fa da parte dei possessori di uno smartphone marchiato Vodafone, relativamente alla disponibilità dell'aggiornamento contenente GPU Turbo (qui trovate tutte le informazioni del caso), in queste ore pare che il medesimo trattamento sia finalmente riservato a coloro che hanno deciso di puntare ...

Huawei P10 Lite si aggiorna : ecco GPU Turbo e patch di ottobre : Huawei P10 Lite sta ricevendo un nuovo aggiornamento software in Italia con il quale guadagna la GPU Turbo e le patch di sicurezza di ottobre 2018.

C’è vita anche per Huawei P10 TIM : l’aggiornamento con GPU Turbo pronto il 17 novembre : Sono segnali assolutamente incoraggianti quelli che posso condividere con voi, oggi 17 novembre, in riferimento agli utenti che sono in possesso di un Huawei P10 TIM. Dopo aver annunciato i primi avvistamenti dell'aggiornamento con cui potremo toccare con mano la tecnologia GPU Turbo sui prodotti no brand (ad inizio settimana le ultime informazioni in questo senso), stavolta tocca dedicare una parentesi alla variante brandizzata, che in Italia ...

Galaxy A9 (2018) - Galaxy Note 9 - Galaxy S9 - Galaxy S9+ - Motorola One Power - Xiaomi Mi A2 Lite - Huawei P10 e LG G7 One si aggiornano con grosse novità : Ci sono nuovi importanti aggiornamenti in roll out per Samsung Galaxy A9 (2018), Samsung Galaxy Note 9, Samsung Galaxy S9, Samsung Galaxy S9+, Motorola One Power, Xiaomi Mi A2 Lite, Huawei P10 e LG G7 One, tutti disponibili al download tramite OTA.

Piovono segnalazioni su GPU Turbo per Huawei P10 Lite oggi 16 novembre : B373 in arrivo : Ci sono importanti novità all'orizzonte per gli utenti che nell'ultimo anno e mezzo hanno deciso di puntare su un Huawei P10 Lite. Come vi abbiamo riportato circa tre settimane fa sulle nostre pagine, infatti, è stata avviata la distribuzione di un aggiornamento molto atteso dal pubblico, vale a dire quello contenente GPU Turbo. Abbiamo dovuto aspettare più del previsto per fare questo step con un device così popolare, ma le segnalazioni ...

Tutto pronto per GPU Turbo su Huawei P10 : nuovo aggiornamento oggi 6 novembre : Giungono proprio in questi minuti alla nostra Redazione alcune segnalazioni importanti da parte di utenti che hanno finalmente iniziato a ricevere sul proprio Huawei P10 il tanto atteso aggiornamento con cui sarà possibile toccare con mano la tecnologia GPU Turbo. Il riferimento è ad un'ulteriore versione della patch B375, che alcuni tra i nostri lettori probabilmente ricorderanno per la prima apparizione sul mercato nello scorcio finale del ...

Nessun timore per Huawei P10 Lite e P20 Lite su Android Pie : la probabile data di uscita : In questi giorni si parla moltissimo di smartphone Huawei e Honor che si apprestano a ricevere l'aggiornamento del sistema operativo Android Pie e, per forza di cose, si è accentuato il timore da parte dei possessori di un Huawei P10 Lite o P20 Lite. Mai, infatti, questi modelli sono finiti in discorsi riguardanti beta o rollout definitivi (vedere per credere il nostro articolo di ieri), al punto da indurmi oggi 3 novembre ad analizzare meglio ...

Attese offerte Trony di Halloween con Samsung Galaxy S9 Plus e Huawei P10 Lite a prezzo basso : Richiedono come sempre un'attenta analisi le offerte Trony che potete trovare online, nell'ambito di un appuntamento che potremmo ormai definire settimanale e che al contempo investe spesso e volentieri smartphone assai apprezzati dal pubblico italiano, come oggi 26 ottobre è possibile notare con il Samsung Galaxy S9 Plus ed il sempre caldo Huawei P10 Lite. A distanza di qualche giorno dal nostro ultimo punto della situazione sulla catena, ...

Si smuovono le acque per Huawei P10 Lite Vodafone e TIM : anticipazioni sulle prossime patch : Emergono proprio oggi 25 ottobre alcune indicazioni molto interessanti per gli utenti che seguono sempre con interesse le vicende di Huawei P10 Lite, almeno per quanto riguarda le versioni brandizzate Vodafone e TIM. Ad inizio settimana abbiamo notato come qualcosa si stia muovendo in primis per i prodotti no brand, considerando il fatto che dal nostro articolo è trapelata l'intenzione da parte del produttore di rilasciare l'aggiornamento con ...

Aggiornamenti in fase di rilascio per ASUS ZenFone 5 - Huawei Mate 20 Pro - Samsung Galaxy A8 (2018) - Galaxy Tab S3 e Galaxy J2 Core e Huawei P10 e P9 Lite e molti altri : Aggiornamenti in fase di rilascio per ASUS ZenFone 5, Samsung Galaxy A8 (2018), Samsung Galaxy J7 Prime, Samsung Galaxy J6, Samsung Galaxy Tab S3, ASUS ZenFone Max Pro (M1), Huawei MediaPad M5 10.8, Huawei Mate 20 Pro, Samsung Galaxy J2 Core e Huawei P10 e P9 Lite.

Continuità Huawei P10 Wind : per il modello l’aggiornamento B364 dal 23 ottobre : In Italia tocca a Huawei P10 Wind riprendere la corsa all'aggiornamento, data la ricezione, da parte di questo modello, del pacchetto B364. Una sigla ben precisa definisce il pacchetto, corrispondente al numero 'VTR-L09 8.0.0.364 (C113),' e dal peso via OTA di 360MB. La build risulta sempre basata su Android 8.0 Oreo, ed include la patch di sicurezza di settembre. Volete conoscere i dettagli relativi alle correzioni apportate dall'upgrade in ...

Aggiornamenti in fase di rilascio per ASUS ZenFone 5 - Samsung Galaxy A8 (2018) e Huawei P10 e P9 Lite : Aggiornamenti in fase di rilascio per ASUS ZenFone 5, Samsung Galaxy A8 (2018) e Huawei P10 e P9 Lite.

Antipasto prezioso per Huawei P10 Lite : GPU Turbo arriverà con l’aggiornamento B373 : Ci sono alcune anticipazioni molto interessanti che abbiamo per voi oggi 23 ottobre, nel caso in cui nell'ultimo anno e mezzo abbiate deciso di acquistare un Huawei P10 Lite. All'interno di Firmware Finder, infatti, è spuntata una nuova patch relativa al modello no brand, con cui possiamo capire in anteprima cosa sia lecito aspettarsi dal pacchetto software di ottobre per uno smartphone ancora molto popolare in Italia. Oltre ai miglioramenti in ...