I Green Day ' approdano' su Marte con il lander InSight | ' Fuori da questo mondo'

Black Friday - Greenpeace porta un pacco regalo di rifiuti in centro a Milano : “Simbolo della cultura usa e getta” : Un enorme pacco regalo composto da rifiuti recuperati in plastica usa e getta: con questa installazione, comparsa questa mattina in centro a Milano, Greenpeace protesta contro il Black Friday. Sul fiocco che chiude il pacco, posizionato in corso Vittorio Emanuele, una delle vie dello shopping milanese, c’è scritto ‘il regalo che il pianeta non vuole’, mentre alcuni volontari reggono cartelli che dicono ‘Il pianeta non è ...

Salewa lancia il Green Friday : l’iniziativa a sostegno dell’organizzazione non-profit POW – Protect Our Winters : Salewa colora di verde il Black Friday. Il marchio tecnico di montagna Salewa trasforma il Black Friday nel Green Friday. Il 10% del fatturato online dal 23 al 26 Novembre verrà donato alla organizzazione non-profit POW – Protect Our Winters Situato nel cuore delle Dolomiti, il marchio tecnico di montagna Salewa lancia l’iniziativa Green Friday, che cambia le regole e il colore del weekend coi prezzi più scontati dell’anno. Per ogni ...

Save the Duck presenta il “Green Friday” : il nuovo progetto solidale : Arriva il “Green Friday”: il nuovo progetto solidale di Save The Duck. Ecco di cosa si tratta Save THE Duck, brand di piumini animal-friendly, presenta il “Green Friday”: un progetto solidale nato in sostegno ai territori del Nord Est colpiti dall’eccezionale ondata di maltempo durante il Ponte di novembre. Piogge, vento, frane e smottamenti hanno provocato gravissimi danni ai sentieri, ai rifugi e all’ambiente naturale, con ...

Il Black Friday diventa Green. Parola d'ordine : donare : ... per lo shopping del Black Friday non bisogna necessariamente recarsi presso un grande centro commerciale o fare acquisti online, ma può essere l'occasione per supportare l'economia del proprio ...