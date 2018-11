I Coldplay diventano Los Unidades per Nelson Mandela | già rilasciato il 1° singolo E-Lo

optimaitalia

: I #Coldplay diventano #LosUnidades per #NelsonMandela, già rilasciato il 1° singolo E-Lo: svelata la tracklist dell… - OptiMagazine : I #Coldplay diventano #LosUnidades per #NelsonMandela, già rilasciato il 1° singolo E-Lo: svelata la tracklist dell… - effettomusic : I Coldplay diventano Los Unidades, ecco E-LO con Pharrell Williams -

(Di martedì 27 novembre 2018)Losper supportare un progetto in memoria di. Nell'EP di prossimo rilascio compaiono anche altri artisti, come Stormzy, David Guetta, Stargate, Cassper Nyovest, Jozzy, Wizkid, Tiwa Savage e molti altri.L'album prenderà il titolo di Global Citizen Ep 1 e sarà immesso sul mercato per finanziare alcuni progetti di vitale importanza come quello di mettere fine allo stato di povertà di alcune popolazioni mondiali, oltre all'incremento della formazione scolastica, alla cura delle acque e all'igiene. Non sorprende quindi che ci sia Chris Martin in prima linea, da sempre sensibile a questo genere di tematiche ancge lontano dal palco. Il 1° estratto dall'EP è già statoe prende il nome di E-Lo. Il brano è già corredato di un suo lyric video ed è comparso con 24 ore di anticipo sui canali social di Pharrell Williams. Qui di ...