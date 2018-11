"Ho ucciso persona sbagliata" - confessa dopo 31 anni : Cold case risolto dalla polizia dopo 31 anni . Vincenzo Pavia, ex collaboratore di giustizia, dopo gli otto omicidi già ammessi negli anni '90, ha deciso di confessa re alla polizia un ulteriore ...

ucciso in un clamoroso scambio di persona : diventa definitiva la condanna per il killer : ...suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori Festival di Sanremo Salento movida Web Tv Salento da gustare Gal serre salentine Privacy Home Cronaca ...