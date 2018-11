Highlights Roma Real Madrid 0-2 | pagelle e tabellino del match

Highlights Roma-Real Madrid 0-2 - VIDEO - gol e sintesi della partita. Under sbaglia - Bale e Lucas Vazquez puniscono : La Roma è stata sconfitta dal Real Madrid per 2-0 nella quinta giornata della Champions League 2018-2019 di calcio. I giallorossi si sono dovuti inchinare ai Campioni d’Europa all’Olimpico ma si sono comunque qualificati agli ottavi di finale della massima competizione continentale. Under ha sbagliato un gol clamoroso allo scadere del primo tempo e così nella ripresa Bale e Lucas Vazquez hanno punito di padroni di casa. Di seguito il ...

VIDEO/ Udinese Roma - 1-0 - - De Paul : 'Avevo voglia di riscatto'. Gol e Highlights della partita - Serie A - - IlSussidiario.net : VIDEO Udinese Roma , risultato finale 1-0, : gli highlights e i gol della partita, nella 13giornata del Campionato di Serie A.

Highlights Serie A Roma-Sampdoria 4-1. Video Gol - pagelle e tabellino del match : Roma e Sampdoria arrivano al match dell’Olimpico in situazioni, morali e di classifica, simili. I giallorossi non riescono a vincere da 3 partite, reduci dal ko contro la Spal e i due 1-1 di Napoli e Firenze, e sono scivolati all’ottavo posto in classifica. Anche la Sampdoria, che nelle ultime gare ha incassato 3 gol […] L'articolo Highlights Serie A Roma-Sampdoria 4-1. Video Gol, pagelle e tabellino del match proviene da Serie ...

Video/ Cska Mosca Roma - 1-2 - : Highlights e gol della partita - Champions League - - IlSussidiario.net : Video Cska Mosca Roma , 1-2, : highlights e gol della partita di Champions League, valida per la 4giornata del girone G , 7 novembre, .

CSKA Mosca-Roma 1-2 Highlights - il VIDEO e i gol della partita. Pellegrini regala una vittoria di lusso : CLICCA QUI PER LA CRONACA DI CSKA Mosca-Roma 1-2 Highlights CSKA Mosca-Roma 1-2: GOL MANOLAS , 0-1, : Manolas's goal pic.twitter.com/7YSCvOcymQ - World Football , @K000RA2018, November 7, 2018 GOL ...

Cska Mosca-Roma in diretta LIVE : risultato - cronaca ed Highlights in tempo reale : Vigilia di Champions per Eusebio Di Francesco che oggi alle 19 guiderà i giallorossi nel match valido per il 4° turno dei gironi eliminatori Cska Mosca-Roma. Ci sono ancora le scorie del pareggio con la Fiorentina da digerire, e con esse, di un rigore concesso che fa ancora male. “Le immagini parlano chiaro – dice […] L'articolo Cska Mosca-Roma in diretta LIVE: risultato, cronaca ed highlights in tempo reale proviene da Serie A ...

Fiorentina-Roma 1-1 Highlights - il VIDEO e i gol della partita. Al rigore di Veretout risponde Florenzi nel finale : Si è concluso sul punteggio di 1-1 l’anticipo tra Fiorentina e Roma, valido per l’undicesima giornata di Serie A 2018-2019. Un calcio di rigore di Veretout, assegnato per atterramento di Olsen su Simeone, porta in vantaggio i padroni di casa nel primo tempo; nel finale di partita, però, è Florenzi a sistemare almeno una parte delle cose in casa giallorossa, con un sinistro al volo che gela il Franchi. Di seguito le Highlights ...

Highlights Serie A Fiorentina-Roma 1-1. Video Gol - pagelle e tabellino del match : Nel primo tempo la partita dà ragione alla Fiorentina per via di un episodio molto controverso che fino a questo momento sta decidendo il match. Al 30′ un retropassaggio sanguinoso da parte di Under regala la sfera a Simeone che prende il tempo ad Under chevlo atterra in area. Per l’arbitro Banti non ci sono […] L'articolo Highlights Serie A Fiorentina-Roma 1-1. Video Gol, pagelle e tabellino del match proviene da Serie A News ...