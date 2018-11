Guida con il cellulare e passaggio con il rosso | mezzo milione di multe | il record degli

Rai - pronte le nomine : De Santis a Rai 1 e Freccero a Rai 2. Coletta confermato alla Guida di Rai 3 : Tutto pronto per il cda Rai in programma domani alle 16 con all'ordine del giorno le nomine di reti e testate: confermato il nome di Teresa De Santis a Rai1, prima donna alla guida della rete ammiraglia, e il ritorno di Carlo Freccero alla direzione di Rai2. I curricula sono stati inviati ai consiglieri, come da regolamento, insieme a quelli di due testate.L'ad Fabrizio Salini ha indicato per la direzione di Rai Sport Auro Bulbarelli, che ha ...

Yape il sistema italiano di consegne a domicilio a Guida autonoma vince il German Design Award : Yape, il sistema a guida autonoma per la last mile delivery interamente made in Italy, ha vinto l'ambito «German Design Award 2019», uno dei riconoscimenti più prestigiosi al mondo nel settore del disegno industriale. Il veicolo, nato e sviluppato in Yape Srl del Gruppo e-Novia, la Fabbrica di Imprese, ha primeggiato nella categoria degli Utility Vehicles sorpassando ...

Alcol e droga alla Guida - controlli Polstrada solo un positivo alcoltest : Proseguono, nell'ambito delle iniziative tendenti ad individuare nuove strategie per limitare il grave fenomeno degli incidenti stradali connessi all'uso ed abuso di sostanze Alcoliche e stupefacenti, ...

Casamonica : Salvini Guida la ruspa durante la demolizione della villa confiscata : Alle 11,30 la pinza pneumatica del mezzo pesante del Genio dell'Esercito si è abbattuta sul tetto della villa dei Casamonica in via Roccabernarda, a Campo Romano, tra Frascati e Roma, dando il via ...

Serie C : Pordenone-Ternana - scontro al vertice. Cambia la Guida del Girone A : Serie C, il quadro (parziale) dopo la 13^ giornataTanto entusiasmo e spettacolo nei tre gironi. L’Arezzo stavolta vince il big match di Piacenza e si prende la vetta, assieme alla Carrarese, mentre la Juventus Under 23 cola a picco. E’ fragoroso, ma per adesso senza conseguenze, il tonfo della Fermana nel Girone B, equilibrato all’estremo, mentre nel Gruppo C la Juve Stabia vince e stacca il Rende.Girone ASala-Brunori, ...

Slittino - Coppa del Mondo Whistler 2018 : i convocati dell’Italia. Dominik Fischnaller Guida la truppa italiana - novità Malleier nel singolo : Dopo il primo appuntamento stagionale ad Igls (Austria), suggellato dallo strepitoso secondo posto di Dominik Fischnaller nel singolo maschile che ha dimostrato quanto il nativo di Bressanone abbia voglia di rimettersi in discussione e dimostrare il suo valore, la Nazionale italiana di Slittino su pista artificiale volge il proprio sguardo alle gare americane che per oltre tre settimane caratterizzeranno la Coppa del Mondo. Saranno infatti ben ...

Renault Twingo GPL : Guidare senza pensare a consumi ed emissioni [FOTO e PREZZO] : La motorizzazione del GPL è universalmente riconosciuta più ecologica rispetto agli altri tipi di motori a combustione Renault Twingo diventa ora anche green, grazie al nuovo motore turbo GPL Euro 6D temp, per chi non vuole scendere a compromessi tra consumi e prestazioni. Il rinnovamento della gamma di Twingo si riflette anche in una maggiore offerta delle motorizzazioni, a cui va ad aggiungersi il propulsore turbo GPL su tutte le ...

L'Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino compie 90 anni : visite Guidate e concerti il 9 dicembre a Firenze : ... alle ore 10, 11, 12 e 14, ai luoghi dove nascono gli spettacoli: dal palcoscenico alla sartoria, dai camerini degli artisti alle sale prove delL'Orchestra e del Coro fino agli ampi foyer, la sala ...

Rai - martedì i direttori di rete : De Santis prima donna alla Guida di Rai1. Freccero per Rai2. Coletta confermato a Rai3 : Il giorno delle direzioni di rete sarà martedì. E il consiglio di amministrazione Rai sembra intenzionato a proporre due nomi nuovi e una conferma. In pole per la successione di Angelo Teodoli alla guida di Rai1 c’è Teresa De Santis, che sarebbe la prima donna alla guida della rete ammiraglia di viale Mazzini. A Rai2, invece, andrà Carlo Freccero, già membro del cda nella passata gestione su indicazione del Movimento Cinque Stelle. Stefano ...

Incidente mortale - alla Guida Michele Bravi : cantante sotto choc annulla i concerti : Il vincitore della settima edizione di X Factor è rimasto coinvolto nello scontro in cui è morta la conducente dell'altra auto. La comunicazione su Facebook

Juventus-Spal - dalle 18.00 La Diretta Cristiano Ronaldo Guida l'attacco bianconero : La Juventus dei record, 34 punti in 12 partite, 26 gol fatti e solo 8 subiti, ospita questo pomeriggio alle ore 18 la SPAL, protagonista di una prima parte di campionato senza dubbio positiva, che la ...

Scuola : Scienza Vita - 'circolare Miur in continuità con linee-Guida precedenti su ruolo prioritario genitori in educazione figli' : Per l'associazione Scienza & Vita, questo atto governativo 'si pone in continuità con i contenuti delle linee-guida 'Educare al rispetto: per la parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di ...

Grande Fratello Vip - Alfonso Signorini Guida la rivolta degli eliminati contro i finalisti : 'Nella storia...' : Il meccanismo adottato dal Grande Fratello Vip per decretare il secondo finalista non è piaciuto solo al pubblico da casa ma anche dagli ex concorrenti del reality-show. In particolar modo la scelta ...