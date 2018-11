Grande Fratello Vip | Walter Nudo | “Il mio matrimonio è finito un anno fa L’ho

Gli italiani preferiscono il Grande Fratello a Bernardo Bertolucci : Agli italiani il trash, ben confezionato, piace di più del Grande cinema. Sembrerà una frase fatta, ma altro non è che la fotografia della scelta che gli spettatori hanno fatto davanti alla televisione nella prima serata del 26 novembre.La Rai e La7 hanno deciso di cambiare il loro palinsesto per onorare la memoria di Bernardo Bertolucci , morto poche ore prima, trasmettendo un suo film. Rai 2 ha scelto La tragedia di un uomo ...

Céline Mambour/ Foto - Walter Nudo tornerà da lei? 'Non ci siamo mai persi!' - Grande Fratello Vip - - IlSussidiario.net : Walter Nudo ricorda in diretta al Grande Fratello Vip il suo matrimonio con Céline Mambour . Un amore non ancora finito, ma 'ci abbiamo provato tante volte'.

Grande Fratello Vip - Giulia Salemi Furiosa con la madre per il “rito magico”. Lei replica : “Me lo ha detto la produzione” e Signorini si arrabbia : E’ fissata per lunedì 10 dicembre la finale della terza edizione del Grande fratello Vip, stagione segnata dalle critiche e dalla assenza di dinamiche. Puntate difficilmente degne di nota. A giocarsi il titolo saranno sicuramente Silvia Provvedi e Francesco Monte, quest’ultimo definito più volte da Striscia la notizia “super raccomandato, il cocco dell’anziana badessa di strada che è Alfonso Signorini “. Dagospia ha poi ...

Che fregatura questo Grande Fratello Vip : Non preoccuparti che in 'sta fogna nasci con le branchie, canta Salmo in Lunedì, la canzone che chiude Playlist, il suo bel nuovo disco. È giocata sul maledettismo esistenzialista e introspettivo tipico dei rapper, tutto flow e melodia, e il tappeto sonoro atmosferico come se ci fosse una finestra a