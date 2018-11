Grande Fratello Vip | Giulia Provvedi eliminata | Sono felice così | ora tifo per mia

Ascolti tv - Nero a metà con 5.4 milioni batte il Grande Fratello Vip 2018 : Vittoria per il secondo episodio della fiction Nero a metà su Rai1 con Claudio Amendola che ha vinto la prima serata con un ascolto di 5 milioni 433mila telespettatori (23.5% di share), risultando anche il programma più visto della giornata. Ascolti tv prime time Su Canale 5 Grande Fratello Vip 3 ha registrato 3 milioni 567mila spettatori (20.82%). Su Rai3 Report è stato seguito da 1 milione 769mila spettatori (7.29%). Su Italia 1 il film Brick ...

Grande Fratello Vip - tredicesima puntata : Monte Lancia un Ultimatum a Giulia Salemi! : Grandi colpi di scena durante la tredicesima puntata del Grande Fratello Vip. Lory Del Santo sotto accusa a causa dei suoi pensieri ambigui. Una eliminazione a sorpresa! Grande Fratello Vip: i coinquilini ascoltano i pensieri che Lory Del Santo esprime nei loro confronti nel confessionale e scatta un putiferio! L’eliminata della serata, è Martina! Alta tensione tra i coinquilini della terza edizione del “Grande Fratello Vip”. ...

Grande Fratello Vip : il rito magico della mamma della Salemi fa infuriare Francesco Monte : Il Grande Fratello Vip si appresta a giungere al gran finale, ma i siparietti nella casa più spiata d’Italia non sembrano voler finire. L’ultimo in ordine cronologico riguarda la coppia formata da Francesco Monte e Giulia Salemi. Un rito magico per far innamorare Francesco Monte e Giulia Salemi I due gieffini, che stanno vivendo una turbolenta relazione dall’inizio del programma, sembrano non riuscire a trovare la loro pace sentimentale. ...

Andrea Mainardi - al “Grande Fratello Vip” l’incontro con la figlia Michelle : Dopo 2 mesi di lontananza Andrea Mainardi ha riabbracciato sua figlia. L’incontro con Michelle è avvenuto nel corso della tredicesima puntata del Grande Fratello Vip 2018 in onda il 26 novembre su Canale 5. Lo chef, diventato famoso nella casa per via della sua lacrime facile, è stato invitato da Ilary Blasi a fare una caccia al tesoro fatta di indizi nascosti sotto delle cloche, ma a una condizione: Andrea Mainardi non deve piangere, ...

Grande Fratello Vip - daytime 27 novembre 2018 : anticipazioni e diretta ore 16.05 : Grande Fratello Vip è il reality show in onda su Canale 5, condotto in prima serata da Ilary Blasi con la partecipazione di Alfonso Signorini nel ruolo di opinionista, ogni lunedì sera.Oltre alla puntata in onda in prima serata, ogni giorno è possibile seguire il daytime nelle varie finestre in onda sulle reti Mediaset.prosegui la letturaGrande Fratello Vip, daytime 27 novembre 2018: anticipazioni e diretta ore 16.05 pubblicato su ...

Grande Fratello Vip - doccia bollente per Francesco Monte e Giulia Salemi : la mano sul lato B : doccia bollente e "rumorosa" dentro la caverna del Grande Fratello Vip. Francesco Monte e Giulia Salemi, ormai coppia ufficiale di questa edizione, si sono lasciati andare un po'...

Grande Fratello Vip - zampata di Ilary Blasi : share - ossigeno per Mediaset. E Pier Silvio Berlusconi... : Nella serata di lunedì 26 novembre su Rai 1 è stato il solito trionfo di Nero a metà , la fiction con Claudio Amendola : 5.850.000 telespettatori, share 22,52% e nella seconda puntata 5.089.000, 24,42%...

Grande Fratello Vip - Walter Nudo : “Il mio matrimonio è finito un anno fa. L’ho allontanata perché non potevo renderla madre” : “Mi sono lasciato un anno fa con mia moglie. La storia è finita, era una bella storia, molto complicata”, Walter Nudo nel corso della tredicesima puntata del Grande Fratello Vip parla della fine del suo matrimonio con Céline Mambour. Lo nozze erano state celebrate nel 2010 a Las Vegas, una storia travolgente iniziata nel 2009 all’autodromo del Mugello dove il concorrente partecipava a una gara del Campionato Superstars. La ...

Gli italiani preferiscono il Grande Fratello a Bernardo Bertolucci : Agli italiani il trash, ben confezionato, piace di più del Grande cinema. Sembrerà una frase fatta, ma altro non è che la fotografia della scelta che gli spettatori hanno fatto davanti alla televisione nella prima serata del 26 novembre.La Rai e La7 hanno deciso di cambiare il loro palinsesto per onorare la memoria di Bernardo Bertolucci, morto poche ore prima, trasmettendo un suo film. Rai 2 ha scelto La tragedia di un uomo ...

Céline Mambour/ Foto - Walter Nudo tornerà da lei? 'Non ci siamo mai persi!' - Grande Fratello Vip - - IlSussidiario.net : Walter Nudo ricorda in diretta al Grande Fratello Vip il suo matrimonio con Céline Mambour. Un amore non ancora finito, ma 'ci abbiamo provato tante volte'.

WALTER NUDO/ Federica Panicucci : "È un uomo molto discreto e rispettoso" - Grande Fratello Vip - - IlSussidiario.net : WALTER NUDO ha raccontato la fine del suo matrimonio con Céline Mambour: 'Ci lega ancora tanto affetto, ma non sono riuscito a darle un figlio'.

Grande Fratello Vip 2018 - eliminati e nomination/ Gli ascolti premiano la serata trash! - IlSussidiario.net : Grande Fratello Vip 2018: Giulia Provvedi eliminata, Benedetta Mazza e Lory Del Santo in nomination. Walter Nudo, Andrea Mainardi e Stefano Sala salvi.

GIULIA PROVVEDI ELIMINATA/ Nessuno crede al dispiacere di Giulia Salemi - Grande Fratello Vip - - IlSussidiario.net : Giulia PROVVEDI è la seconda ELIMINATA di questa puntata del Grande Fratello Vip 2018. Addio a sorpresa della gemella bionda

Grande Fratello Vip - Ilary Blasi sfotte Walter Nudo : 'Sei eliminato'. Lui risponde così : pazzesco : Nella puntata del Grande Fratello Vip di lunedì 26 novembre, il tranello di Ilary Blasi . Al momento della prima eliminazione, infatti, ha fatto credere a tutti e tre gli inquilini che erano in ...