Grande Fratello Vip fa flop | sospesa la versione Nip Arriva Barbara D' Urso con La

Striscia la Notizia - Grande Fratello Vip truccato : 'Ecco come aiutano il raccomandato Francesco Monte' : 'Il tuo amichetto Alfonso Signorini ti vuole proprio in finale...'. Striscia la Notizia sgancia un'altra bomba sul Grande Fratello Vip , accusando gli autori , e l'opinionista di Ilary Blasi , di ...

Grande Fratello Vip - Cicciolina accusa Mediaset : 'Chi e perché non mi ha voluto nel programma' : Fatta fuori dal Grande Fratello Vip per la politica. A lanciare l'accusa contro Mediaset , chiamando indirettamente in causa Pier Silvio Berlusconi , è Ilona Staller in arte Cicciolina . La diva ...

Grande Fratello Vip 2018/ Stefano Sala si sente in colpa per Dasha - Benedetta Mazza è furiosa... - IlSussidiario.net : Grande Fratello Vip 2018: Giulia Provvedi eliminata, Benedetta Mazza e Lory Del Santo in nomination. Walter Nudo, Andrea Mainardi e Stefano Sala salvi.

“Grande Fratello Vip” : eliminate Martina Hamdy. Karina Cascella commenta così : La tredicesima puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda il 26 novembre, ha visto altri due concorrenti lasciare la casa di Cinecittà. A due settimane dalla finalissima restano ora soltanto otto persone in gara nel reality show condotto da Ilary Blasi con la partecipazione di Alfonso Signorini, giornalista e direttore del settimanale di gossip “Chi”, due delle quali apprenderanno lunedì 3 dicembre il proprio destino. I tre in ...

Grande Fratello - la versione Nip in forse a primavera : possibile ritorno della Fattoria : Nonostante l'impegno degli autori, il raddoppio delle dirette settimanali, storie d'amore, tradimenti e l'ingresso in casa di Fabrizio Corona con lite annessa con Ilary Blasi, quest'edizione del ...

Grande Fratello Vip - Karina Cascella massacra Martina Hamdy : 'Ma chi è questa? Chi l'ha mai vista?' : Sono parole durissime quelle lanciate contro il Grande Fratello Vip dall'opinionista Karina Cascella , che ha concentrato il suo attacco principalmente contro la meteorina Martina Hamdy . Fresca di ...

Grande Fratello Vip - Giulia Salemi e il rito magico per Francesco Monte. La mamma : «Ecco cosa ho fatto» : Francesco Monte e Giulia Salemi sono la coppia ufficiale del Grande Fratello Vip, ma qualcuno insinua che la storia d'amore non sia autentica. Per alcuni, invece, c'è lo zampino della madre dell'...

Grande Fratello Vip - Jane Alexander torna a parlare dopo l'addio alla casa : 'Mi viene da piangere' : È ricomparsa Jane Alexander , che dopo essere stata eliminata dal Grande Fratello Vip aveva fatto perdere le sue tracce chiudendosi in un silenzio tombale. A lungo l'attrice non ha rilasciato ...

Grande Fratello Vip : Jane Alexander sta male. L’annuncio sui social : Jane Alexander dopo il GF Vip si sfoga sui social: “Mi viene da piangere” Giovedì scorso è stata eliminata dal Grande Fratello Vip la popolare attrice Jane Alexander. Quest’ultima, come molti sapranno, nei mesi passati nella casa più spiata dagli italiani, ha legato molto con Elia Fongaro. Tuttavia pare che i due, adesso che sono stati eliminati entrambi dal reality show vip condotto da Ilary Blasi, siano già in crisi. E le ...

Grande Fratello Vip - Lisa Fusco svela i segreti degli autori : cosa dicono ai concorrenti in diretta : Gaffe o tradimento? Lisa Fusco svela 'per sbaglio' i segreti del Grande Fratello Vip e degli autori, insinuando il dubbio che sia tutto già deciso. La subrettina, concorrente subito eliminata dal ...

FRANCESCO MONTE/ L'ex Teresanna : 'Con Giulia Salemi? Dureranno fino a Capodanno!' - Grande Fratello Vip - - IlSussidiario.net : FRANCESCO MONTE, che ha già conquistato un posto in finale al Grande Fratello Vip, nella note ha rimproverato Giulia Salemi...

Grande Fratello Vip - Silvia Provvedi e quella frecciatina contro l'amica Giulia Salemi : 'Non hai carattere' : L'eliminazione di Giulia Provvedi dalla casa del Grande Fratello Vip è arrivata come un fulmine a ciel sereno e ha portato con sé del malcontento tra gli inquilini. In particolare, la questione si è ...

