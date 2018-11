Grande fratello | la versione Nip in forse a primavera | possibile ritorno della ' Fattoria'

Grande fratello Vip : Jane Alexander sta male. L’annuncio sui social : Jane Alexander dopo il GF Vip si sfoga sui social: “Mi viene da piangere” Giovedì scorso è stata eliminata dal Grande Fratello Vip la popolare attrice Jane Alexander. Quest’ultima, come molti sapranno, nei mesi passati nella casa più spiata dagli italiani, ha legato molto con Elia Fongaro. Tuttavia pare che i due, adesso che sono stati eliminati entrambi dal reality show vip condotto da Ilary Blasi, siano già in crisi. E le ...

Grande fratello Vip - Lisa Fusco svela i segreti degli autori : cosa dicono ai concorrenti in diretta : Gaffe o tradimento? Lisa Fusco svela 'per sbaglio' i segreti del Grande Fratello Vip e degli autori, insinuando il dubbio che sia tutto già deciso. La subrettina, concorrente subito eliminata dal ...

FRANCESCO MONTE/ L'ex Teresanna : 'Con Giulia Salemi? Dureranno fino a Capodanno!' - Grande fratello Vip - - IlSussidiario.net : FRANCESCO MONTE, che ha già conquistato un posto in finale al Grande Fratello Vip, nella note ha rimproverato Giulia Salemi...

Grande fratello Vip - Silvia Provvedi e quella frecciatina contro l'amica Giulia Salemi : 'Non hai carattere' : L'eliminazione di Giulia Provvedi dalla casa del Grande Fratello Vip è arrivata come un fulmine a ciel sereno e ha portato con sé del malcontento tra gli inquilini. In particolare, la questione si è ...

Il Grande fratello Vip fa flop - sospesa la versione Nip. Arriva Barbara d'Urso con La Fattoria : Nonostante l'impegno degli autori, il raddoppio delle dirette settimanali, storie d'amore, tradimenti e l'ingresso in casa di Fabrizio Corona con lite annessa con Ilary Blasi, quest'edizione del ...

Grande fratello Vip - le prime parole di Giulia Provvedi dopo l'eliminazione a sorpresa : Appena uscita dalla casa del Grande Fratello Vip Giulia Provvedi aggiorna i suoi fan con una diretta dal suo account instagram. Inaspettatamente, come riportato da Leggo.it , Giulia è stata eliminata ...

Grande fratello Vip : Lory Del Santo attaccata per aver criticato Monte e Salemi : Alla serata del Grande Fratello Vip, Ilary Blasi ama indossare le parrucche ed anche ieri sera ne aveva una molto particolare, una frangetta che non passa di certo inosservata. Ha scelto un look molto frizzante e giovanile che ricorda la cantante americana Katy Perry con un bellissimo abito elegante indossato con classe e femminilità da far invidia. Ilary Blasi ed Alfonso signorini si sono scagliati subito contro la show girl Lory Del Santo, ...

Grande fratello Vip - Lisa Fusco dimentica il cellulare acceso e parte la diretta : su Instagram tutti i segreti degli autori : Se non ci fosse Lisa Fusco bisognerebbe inventarla: l'ex concorrente del GF VIP , presente alla puntata di ieri 26 novembre , è andata dietro le quinte del reality di Canale 5 e ha pubblicato una ...

Grande fratello Vip - daytime 27 novembre 2018 : Silvia Provvedi e Andrea contro Lory : ...

Grande fratello Vip - daytime 27 novembre 2018 in diretta : [live_placement] Grande Fratello Vip è il reality show in onda su Canale 5, condotto in prima serata da Ilary Blasi con la partecipazione di Alfonso Signorini nel ruolo di opinionista, ogni lunedì sera.Oltre alla puntata in onda in prima serata, ogni giorno è possibile seguire il daytime nelle varie finestre in onda sulle reti Mediaset.prosegui la letturaGrande Fratello Vip, daytime 27 novembre 2018 in diretta pubblicato su Gossipblog.it ...

Grande fratello Vip - top e flop della tredicesima puntata : In attesa della semifinale prevista per lunedì tre dicembre, al Grande Fratello Vip è tempo di scontri generazionali. E non soltanto tra i concorrenti in gara, perché anche gli eliminati hanno ...

Grande fratello Vip - Giulia Provvedi eliminata : "Sono felice così - ora tifo per mia sorella Silvia" : Fresca di eliminazione dal Grande Fratello Vip, dove nel corso della puntata di ieri è stata battuta al televoto da Benedetta Mazza e Andrea Mainardi, Giulia Provvedi ha affidato le sue prime dichiarazioni fuori dalla Casa di Cinecittà al suo account Instagram. Ecco cosa ha detto, infatti, nel corso di una diretta stamattina: Mi ha fatto piacere tenervi compagnia questi due mesi. Mi sono mostrata per quello che sono. Grazie ragazzi, ora ...

Ascolti tv - Nero a metà con 5.4 milioni batte il Grande fratello Vip 2018 : Vittoria per il secondo episodio della fiction Nero a metà su Rai1 con Claudio Amendola che ha vinto la prima serata con un ascolto di 5 milioni 433mila telespettatori (23.5% di share), risultando anche il programma più visto della giornata. Ascolti tv prime time Su Canale 5 Grande Fratello Vip 3 ha registrato 3 milioni 567mila spettatori (20.82%). Su Rai3 Report è stato seguito da 1 milione 769mila spettatori (7.29%). Su Italia 1 il film Brick ...

Grande fratello Vip - tredicesima puntata : Monte Lancia un Ultimatum a Giulia Salemi! : Grandi colpi di scena durante la tredicesima puntata del Grande Fratello Vip. Lory Del Santo sotto accusa a causa dei suoi pensieri ambigui. Una eliminazione a sorpresa! Grande Fratello Vip: i coinquilini ascoltano i pensieri che Lory Del Santo esprime nei loro confronti nel confessionale e scatta un putiferio! L’eliminata della serata, è Martina! Alta tensione tra i coinquilini della terza edizione del “Grande Fratello Vip”. ...