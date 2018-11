Governo | Scanzi | “C’è crisi nel M5s Deve dimostrarsi alternativo alla Lega ed è

Scanzi : “Manovra non mi piace - ma in troppi vogliono che il Governo Salvimaio vada a schiantarsi male”. Poi l’elenco : “Anche a me questa manovra non piace, ma vedo una galassia notevole di apocalittici compiaciuti che non vedono l’ora che questo governo vada a schiantarsi insieme al Paese”. Così Andrea Scanzi, ospite a Otto e mezzo su La7 da Lilli Gruber. Poi l’elenco di chi spera salti l’esecutivo M5s-Lega: “Chi sta nella Commissione europea, come Juncker, Monscovici e Oettinger. Poi buona parte dell’informazione e, ...