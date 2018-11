Governo | ' Ci interessa solo la crescita economica' | platea non ridotta per R Cittadinanza

Pd - Renzi : “Non mi interessa battere Zingaretti ma barbarie M5s-Lega. Chiederò dimissioni Governo - mi farò incatenare” : Durissimo attacco del senatore Pd Matteo Renzi contro il portavoce del presidente del Consiglio, Rocco Casalino, nel corso del suo intervento alla convention di Salsomaggiore: “Mi rivolgo qui a una persona squallida che si chiama Rocco Casalino, che stamattina ha rilasciato una intervista in cui diceva che mi dovrei vergognare perché ho strumentalizzato mia nipote. Dico a Casalino, superpagato con un superstipendio da parte dei cittadini ...

Gravina a Palazzo Chigi : 'Euro 2028 interessa anche al Governo ' : Roma, 23 ott., askanews, - Il calcio italiano punta sulla candidatura agli europei del 2028 . Ne hanno parlato il neopresidente della Figc Gabriele Gravina ed il sottoseegretario con delega allo sport Giancarlo Giorgetti. Incontro al quale hanno preso parte annche il presidente del COni Giovanni Malagò ed il presidente della Lega Dilettanti, vicepresidente in pectore …

Genova : Fornaro - Governo più interessato a comunicare che a governare : ...comunicare con i metodi alla Casalino per consolidare il consenso e molto meno a governare situazioni complesse come quelle del crollo del Ponte Morandi e delle drammatiche conseguenze per l'economia ...