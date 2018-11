Google Maps introduce gli hastag nelle recensioni

Come condividere un tragitto su Google Maps : Google Maps è il servizio migliore per il proprio smartphone per quanto riguarda la navigazione stradale. Esso è dotato di molte funzioni utili, tra le quali vi è la possibilità di creare percorsi e itinerari. Ma leggi di più...

Google Maps la nuova applicazione permetterà di mandare messaggi : Inviare messaggi in tempo reale a ristoranti o negozi per chiedere informazioni o fare un ordine: le novità di Google Maps e quelle in arrivo

Google Maps integra la messaggistica verso le aziende locali : Una nuova funzionalità sviluppata per Google Maps consentirà agli utenti iOS e Android di inviare messaggi alle aziende locali con le loro richieste senza dover abbandonare l’app di navigazione. La funzione è un’estensione del servizio di leggi di più...

Google Maps sempre più completo - arriva la chat con gli esercenti : Google Maps è una delle app più preziose che abbiamo a disposizione su smartphone. È il navigatore satellitare più usato e adesso vuole diventare indispensabile. Con l’ultimo aggiornamento, infatti, arriva anche la chat per dialogare con le attività commerciali. Facciamo un esempio: siete a Milano ed è ora di pranzo. Sulla cartina di Google Maps vedete i segnaposto con tutte le attività commerciali in zona, fra cui i ristoranti. Adesso ...

Opel e Apple CarPlay integrano Waze e Google Maps : Opel è stata tra i primissimi costruttori a integrare i moderni sistemi di interfaccia degli smartphone, Apple CarPlay e Android Auto, con i propri modelli rendendo la guida più sicura e piacevole. Ora Apple CarPlay, grazie al nuovo aggiornamento iOS12, permette di utilizzare i sistemi di navigazione Google Maps e Waze sugli ampi schermi touch delle […] L'articolo Opel e Apple CarPlay integrano Waze e Google Maps sembra essere il ...

Sulle Google Maps arrivano incidenti e autovelox : (Foto: AndroidPolice) Non si ferma l’evoluzione delle mappe Google, che tra le prossime caratteristiche potrebbero adottare la possibilità di segnalare incidenti stradali e rilevatori di velocità. Le due opzioni del resto sono tra i punti di forza di Waze — app che la casa di Mountain View ha acquisito ormai anni fa pagandola quasi un miliardo di dollari — e in questi giorni sono state avvistate da un ristrettissimo numero di utenti nel ...

Disponibile su Google Maps la segnalazione di incidenti e autovelox - ma non per tutti : Google Maps fa un passo in più verso l'implementazione delle segnalazioni di incidenti e di autovelox. Le due funzionalità sono state rilasciate in prova per alcuni utenti e per il momento pare siano soltanto in fase di test e disponibili soltanto in modalità navigazione; ma questo potrebbe essere un indizio di una vicina disponibilità generale. L'articolo Disponibile su Google Maps la segnalazione di incidenti e autovelox, ma non per tutti ...

Beccati da Google Maps mentre si baciano con passione. Ma le loro identità restano ignote : Google Maps, l'app lanciata nel 2005 e ormai utilizzatissima in tutto il mondo, ha 'catturato' una giovane coppia in Brasile mentre si lasciava andare ad effusioni amorose. La donna indossava un paio ...

Apple Mappe batte Google Maps - ma solo sul 3% del territorio degli USA : Google Maps e Mappe di Apple fanno da anni una sorta di “guerra” a chi riesce a dare indicazioni più precise e dettagli maggiori. Fino ad ora, in verità, Google Maps riesce a fare meglio leggi di più...

Google Maps rinnova le impostazioni del navigatore e permette di impostare il tema scuro : Google Maps da una rinfrescata alle impostazioni di navigazione e permette di mantenere sempre attiva la modalità scura, anche di giorno. L'articolo Google Maps rinnova le impostazioni del navigatore e permette di impostare il tema scuro proviene da TuttoAndroid.

Creare shortcut Siri di Google Maps : Mappe di Apple è migliorata di molto da quando è stata introdotta, ma non ha ancora raggiunto il livello di Google Maps. Da parte di Apple c’è stata una maggiore flessibilità nel consentire l’utilizzo dei leggi di più...

Google Maps possiede un tema scuro attivabile manualmente : Google Maps nasconde un'impostazione che permette di attivare in maniera permanente il tema scuro. L'articolo Google Maps possiede un tema scuro attivabile manualmente proviene da TuttoAndroid.