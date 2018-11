Gm chiude gli impianti negli States e Trump annuncia | Via i sussidi

Usa - General Motors chiude cinque stabilimenti - Trump va all'attacco : 'Pronti a tagliare tutti gli aiuti' : Braccio di ferro tra General Motors e il presidente americano, Donald Trump , dopo che il colosso automobilistico ha annunciato la chiusura di cinque impianti in Nord America e il taglio di oltre ...

Usa - General Motors chiude cinque stabilimenti | Trump va all'attacco : "Pronti a tagliare tutti gli aiuti" : Il piano di Gm prevede anche il taglio di oltre 14mila posti in Nordamerica. Il presidente: "Non hanno tagliato in Cina o Messico, devo tutelare i lavoratori americani".

Barcellona - Busquets : 'Voglio chiudere qui la mia carriera' : Sergio Busquets , centrocampista del Barcellona , parla a Sport , svelando cosa vuole dal futuro: 'Voglio finire la mia carriera al Barcellona! Vogliamo vincere la Champions e vogliamo vincerla a Madrid. Guardiola ha avuto un forte impatto nella mia carriera,...

H&M chiude uno dei suoi marchi di moda : l'annuncio della catena di abbigliamento : La catena svedese chiuderà il suo brand Cheap Monday, marchio specializzato in denim e collezioni di moda principalmente...

General Motors - schiaffo a Trump : chiude cinque stabilimenti e taglia oltre 14 mila lavoratori : 'Assumiamo queste decisioni ora mentre l'economia è ancora forte e mentre la società è forte' aggiunge Barra, spiegando la tempistica della decisione con la volontà di Gm di precedere il mercato. Si ...

General Motors chiude cinque stabilimenti e taglia oltre 14 mila lavoratori : "Assumiamo queste decisioni mentre l'economia è forte, l'industria sta cambiando molto rapidamente e vogliamo assicurarci di essere ben posizionati", ha concluso. Gli investitori accolgono ...

General Motors chiude sette stabilimenti e taglia del 15% la forza lavoro : General Motors ridurrà la propria forza lavoro in nord America del 15%, tagliando di fatto 14.700 posti. Gm potrebbe anche chiudere cinque impianti in Nord America entro la fine del prossimo anno. Quattro stabilimenti negli Stati Uniti e uno in Canada potrebbero essere chiusi alla fine del 2019 nel caso in cui non fosse raggiunto un accordo con i sindacati per allocare maggiore lavoro in questi impianti.Probabile che la decisione assunta ...

Alta tensione sul Mar Nero - Mosca chiude lo stretto : "Gli ucraini ci provocano" : Alta tensione nel mare di Azov. La Russia ha chiuso lo stretto di Kerch, che unisce il Mar Nero a quello di Azov, dopo un'incursione della Marina ucraina che Mosca ha definito 'una provocazione': le ...

Claudio Baglioni chiude la prima parte del tour. Ora Sanremo 2019 - poi nuovi concerti in primavera : il saluto sui social : ... per nuovi concerti nei palasport: la seconda parte di "Al Centro" partirà il 16 marzo dal Modigliani Forum di Livorno e vedrà il cantautore esibirsi nei principali palazzetti dello sport fino al 24 ...

F1 Abu Dhabi - ritiro Raikkonen : «Avrei voluto chiudere meglio - ringrazio tutti» : - ha detto Raikkonen ai microfoni di Sky Sport F1 - Avrei voluto concludere meglio questa gara, ma anche questo fa parte del nostro sport, purtroppo. Abbiamo tutti il ricordo bellissimo del ...

Juve - De Sciglio : 'Spal dura da affrontare - ora chiuderla il prima possibile' : Il terzino Mattia De Sciglio è intervenuto a Sky Sport all'intervallo di Juventus-Spal : 'Sapevamo che sarebbe stata dura, loro giocano bene e cercano di iniziare sempre la manovra da dietro e se sbagli i tempi di pressione diventa complicato. ...

Slittino - miglior risultato in carriera per Andrea Voetter : l’azzurra chiude al quinto posto la tappa di Igls : Applausi per Andrea Voetter, quinta ad Igls nel singolo femminile, è il miglior risultato in carriera La Coppa del mondo di Slittino artificiale comincia con un ottimo risultato per l’Italia. Andrea Voetter ha chiuso al quinto posto nel singolo femminile nella tappa inaugurale di Igls ottenendo così il miglior risultato della propria carriera. La 23enne altoatesina, decima nella prima manche, si è superata nella seconda, con il ...

Wall Street chiude in forte calo con gli energetici - Dj -0 - 7% : New York, 23 nov., askanews, - La seduta a Wall Street è finita in calo a causa dello scivolone del petrolio, che ha trascinato al ribasso i titoli energetici. Dopo la pausa di ieri dovuta al Giorno ...

F1 Abu Dhabi - Vettel : «Voglio vincere e chiudere bene» : ... lottare per una vittoria è qualcosa di ancora più grande, questo spiega le emozioni che fanno parte dello sport. E per fortuna è così. Anche io mi sono trovato in situazioni come questa ma è ...