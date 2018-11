Gli italiani preferiscono il Grande Fratello a Bernardo Bertolucci

Salute - il 93% deGli italiani affetto da dolori : In GSK CH ci impegniamo ogni giorno per un mondo libero dal dolore e l'indagine Global Pain Index rappresenta per noi un impegno rinnovato e uno strumento importante di conoscenza, in linea con l'...

Calcio a 5 - i miGliori italiani dell’ottava giornata di Serie A : De Oliveira implacabile - Lima e De Luca due condottieri : E’ tempo di valutazioni per quanto concerne l’ottavo turno del campionato di Calcio a 5 di Serie A 2018-2019. Andiamo ad indicare quali sono stati i migliori azzurri che si sono messe particolarmente in luce nel corso della giornata conclusasi nel weekend. GABRIEL Lima (ACQUA&SAPONE UNIGROSS): Apre le marcature nella sfida contro la Feldi Eboli. Guida indiscussa per i compagni, l’italo-brasiliano è la mente della compagine ...

Ciclismo - tutti Gli italiani che passeranno professionisti nel 2019 in team World Tour e Professional. Spiccano Affini e Moschetti : Tutto pronto per la nuova stagione per quanto riguarda il Ciclismo su strada: saranno ben quattordici gli italiani che passeranno professionisti nel 2019 tra le migliori squadre WorldTour e Professional. Andiamo quindi a scoprire tutti i trasferimenti già ufficializzati. Tra i più attesi ci sarà sicuramente Matteo Moschetti, uno dei velocisti più promettenti del panorama internazionale. In questa stagione ha conquistato ben otto vittorie con la ...

Bernini : 'Conte si vanta di una rivoluzione che impoverisce Gli italiani' : Intervistata da 'Il Dubbio', il quotidiano "garantista" diretto da Piero Sansonetti, la capogruppo al Senato di Forza Italia, la giurista e docente universitaria Anna Maria Bernini, ha ribadito i punti di forte criticità di questa manovra di bilancio, soffermandosi anche sui primi effetti di aumento della disoccupazione a causa del Decreto Dignità voluto dal Ministro Luigi Di Maio. Per la Bernini, il Decreto Dignità non sta facendo altro che ...

Ecco quanto perdono Gli italiani con i Pir : Milano. Dovevano raggiungere una raccolta di 60 miliardi entro il 2021, invece i Pir (Piani individuali di risparmio) hanno subito un brusco rallentamento quest'anno dopo la partenza esplosiva del 2017. La cosa più preoccupante è che gli italiani che hanno investito in questo strumento finanziario m

Hockey pista - i miGliori italiani dell’ottava giornata di A1. Lodi straripante - il cuore di Marco Pagnini salva Follonica : La sesta giornata della Serie A1 maschile di Hockey su pista ci ha lasciato Lodi e Follonica vincenti e ancora al comando solitario della classifica, con ottime prestazioni da parte degli italiani. Andiamo dunque ad analizzare i migliori giocatori del Bel Paese nella nostra top-3. 3 – Diego Nicoletti (Trissino): la lotta per non retrocedere è serrata, e Trissino è una di quelle formazioni che deve cercare di rimanere a tutti i costi nella ...

Il 93% deGli italiani fa i conti con il dolore : 8 su 10 sopportano e molti fingono : Fa un lavoro d’ufficio, vive in città e spesso ha un reddito elevato l’italiano costretto a fare i conti col dolore muscolo-scheletrico. Il 93% dei connazionali riferisce episodi di dolore nell’ultimo anno, e i più colpiti sono proprio i lavoratori d’ufficio. Ma a stupire è la tendenza a sopportare la sofferenza, e a ricorrere al medico o ai farmaci solo quando non si resiste più. E’ la fotografia che emerge da uno studio ...

Le nazionalità più rappresentate nelle miGliori leghe europee : italiani quarti : Il CIES ha stilato una graduatoria delle nazionalità più rappresentate nei migliori campionati europei, sia nel complesso, sia per ogni torneo. L'articolo Le nazionalità più rappresentate nelle migliori leghe europee: italiani quarti è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Volley - SuperLega : i miGliori italiani della nona giornata. Juantorena star - Giannelli-Nelli al top - Beretta guida l’impresa : Nel weekend si è disputata la nona giornata della SuperLega 2018-2019, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Di seguito i migliori italiani che si sono messi maggiormente in luce in questo turno. THOMAS Beretta. Il capitano di una Monza d’antologia che conquista uno dei risultati più importanti della sua storia: i brianzoli espugnano il PalaBarton di Perugia mandando al tappeto i Campioni d’Italia, una corazzata che ...

Basket - i miGliori italiani dell’ottava giornata di Serie A. Aradori miGliore e sconfitto - bene Portannese e Bolpin : Nell’ottava giornata di Serie A 2018-2019 i giocatori italiani oltre la doppia cifra di valutazione sono stati in buon numero, ma nessuno è stato protagonista assoluto delle proprie partite: semmai, si possono indicare almeno tre co-protagonisti. Il primo, e migliore, è Pietro Aradori, che però alla prestazione individuale non fa corrispondere la vittoria, a causa di una Pesaro capace di andare oltre i propri limiti: peraltro, anche coi 19 ...

smart lancia la nuova linea superpassion - per soddisfare i desideri deGli italiani [GALLERY] : smart lancia superpassion e raccoglie in un’unica versione gli equipaggiamenti più desiderati dai clienti italiani. A partire dal mese di gennaio, la nuova line sostituirà, infatti, i tre allestimenti disponibili oggi sulla gamma benzina, offrendo un vantaggio cliente del 40% rispetto al valore degli equipaggiamenti smart, che ha concentrato in 2 metri e 70 la ricetta del suo successo, riunisce in una sola versione la lunga esperienza ...

Black Friday o Natale : quando spendono di più Gli italiani? : Decisamente meglio l’originale. quando c’è da spendere per gli italiani sembra non ci siano paragoni: tra l’accoppiata Black Friday–Cyber Monday e il Natale la bilancia della spesa pende verso la festa più tradizionale. È quanto emerge incrociando alcuni studi che hanno provato a stimare il valore dello shopping degli italiani nei due momenti clou dell’autunno. Secondo Coldiretti, sono stati sborsati dagli ...

Calcio - Serie A 2019 : i miGliori italiani della 13a giornata. Prima rete per La Gumina - Politano una conferma - portieri grandi protagonisti : In attesa del posticipo di questa sera tra Cagliari e Torino, la tredicesima giornata della Serie A 2018-2019 di Calcio non ha risparmiato alcune sorprese. Su tutte, il passo falso del Napoli in casa contro il Chievo, ma anche la sconfitta della Roma a Udine e la vittoria del Parma con il Sassuolo che ha fatto salire la formazione di Roberto D’Aversa al sesto posto in classifica. Diversi i calciatori italiani che si sono messi in mostra in ...