GIUNTA COMUNALE - Le principali delibere approvate nella seduta del 27 novembre 2018

Olimpiadi Invernali 2026 - Calgary rimane in corsa. La GIUNTA COMUNALE salva la candidatura - ora il referendum : Calgary per il momento rimane ancora in corsa e non ritira la candidatura per l’organizzazione delle Olimpiadi Invernali 2026. Nella notte italiana, il consiglio comunale della città canadese ha discusso a lungo e si è andati al voto: 8 per il ritiro, 7 contro ma per chiamarsi fuori a tutti gli effetti dalla corsa a cinque cerchi servivano almeno 10 voti sui 15 in consiglio e dunque si va avanti. Il governo centrale aveva negato un aumento ...