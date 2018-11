Giuliana Calandra | morta l’attrice divenuta famosa per aver interpretato Mara Lagrasta ne

ilfattoquotidiano

(Di martedì 27 novembre 2018) Dietro ad ogni Oronzo Canà c’è sempre una, in Canà. Èad 82 anniche da grande attrice di spettacolo, sia che fosse cinema, teatro o tv, dopo decine e decine di parti in ogni genere di film, divenne popolarissima nell’interpretare la moglie di Lino Banfi ne L’allenatore nel pallone (1984). Il suo elogio con accento piemontese del barone Liedholm (“guarda che classe, che stile, che mani lunghe e affusolate”) apre letteralmente il film. Poi ancora risponde al telefono per accettare l’incarico del marito, litiga con un ragazzo effeminato nello scompartimento del treno che non ha riconosciuto la popolarità di Oronzo, poi la gaffe al party della nuova stagione della Longobarda urlando in faccia allo sponsor Mosciarelli: “Questa pasta fa schifo”.Nata a Moncalieri nel 1936 laaveva iniziato la sua carriera con un exploit di genere nel mondo ...