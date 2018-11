Giulia Salemi spaventata da Fariba | è crisi con Francesco Monte?

lanostratv

(Di martedì 27 novembre 2018)Tehrani mette in guardiadalle fan diTehrani è riuscita nuovamente a far muovere le acque e a sconvolgere anche a distanza le vite die di. In seguito al rito che la donna aveva fatto a Casa Signorini, la donna era entrata nella Casa del Grande Fratello Vip per incontrare la figlia: in un primo momento le due avevano parlato in persiano, non facendo quindi capire al pubblico la loro conversazione. Nella notte, laha così svelato acosa la madre le aveva riferito:“In persiano mi ha detto cose che mi hanno preoccupata e destabilizzata.”ha specificato che il 90% delle Fiabe (così si chiamano le fan dell’ex naufraga dell’Isola dei Famosi) amano. Mentre tale cosa non si poteva dire dei sentimenti che le ragazze proverebbero nei confronti di. Sempre in ...