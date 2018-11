Giulia Salemi | la madre | ' Rito magico per Francesco Monte? Ecco cosa ho fatto'

FRANCESCO MONTE/ L'ex Teresanna : 'Con Giulia Salemi? Dureranno fino a Capodanno!' - Grande Fratello Vip - - IlSussidiario.net : FRANCESCO MONTE, che ha già conquistato un posto in finale al Grande Fratello Vip, nella note ha rimproverato Giulia Salemi...

Grande Fratello Vip - Silvia Provvedi e quella frecciatina contro l'amica Giulia Salemi : 'Non hai carattere' : L'eliminazione di Giulia Provvedi dalla casa del Grande Fratello Vip è arrivata come un fulmine a ciel sereno e ha portato con sé del malcontento tra gli inquilini. In particolare, la questione si è ...

Gf Vip la mamma di Giulia Salemi entra nella casa scoppia il caos : La mamma di Giulia Salemi Fariba, è entrata nella casa del “Grande Fratello Vip” ed è subito polemica. Ilary Blasi e Alfonso Signorini rivelano a Giulia e Francesco che Fariba ha fatto un “rito magico” per far sì che il loro amore sbocci. «In una puntata di casa Signorini ha bruciato i peli pubi…i di Cecilia Rodriguez, un mozzicone di sigaretta di Francesco e capelli di Giulia Salemi», spiegano i conduttori. Ma quando mamma Fariba ...

GFVip - scontro tra la mamma di Giulia Salemi e Alfonso Signorni : 'Ho recitato un copione' : Lunedì 26 Novembre, la mamma di Giulia Salemi è entrata nella casa del Grande Fratello Vip, per avere un confronto con la figlia. La puntata di ieri è stata caratterizzata da tantissime sorprese, ma anche da due eliminazioni che hanno portato all'uscita immediata di Martina Hamdy e Giulia Provvedi. Nel corso della tredicesima puntata Giulia Salemi e Francesco Monte sono stati informati da Alfonso Signorini, che la signora Fariba a ‘Casa ...

Salemi e Monte - la mamma di Giulia entra in casa ed è subito lite tra i due : La storia d'amore tra Francesco Monte e Giulia Salemi è sicuramente tra le più discusse del momento. Inizialmente, infatti, questo amore ha fatto veramente molta fatica a sbocciare (il più titubante fra i due è sempre stato Monte). Inoltre i due litigano spesso per motivi inutili ed infantili. Sembra, poi, che molte fan di Francesco non amano particolarmente la Salemi: proprio questo il motivo della lite, avvenuta questa notte, subito dopo la ...

GF Vip 2018 : ecco cosa ha detto Fariba in persiano alla figlia Giulia Salemi. La reazione di Monte : Giulia Salemi e mamma Fariba Fariba, madre di Giulia Salemi, non ha alcun potere magico ma, in compenso, ha la “dote” di portare scompiglio persino con un’ospitata di 10 minuti. Intervenuta nella tredicesima puntata di Grande Fratello Vip 2018, la Therani ha creato i presupposti per una nuova discussione tra la figlia e Francesco Monte. Nello specifico, tutto ha avuto inizio quando Fariba ha lasciato intendere a Giulia che il rito ...

Giulia Salemi spaventata da Fariba : è crisi con Francesco Monte? : Fariba Tehrani mette in guardia Giulia dalle fan di Francesco Monte Fariba Tehrani è riuscita nuovamente a far muovere le acque e a sconvolgere anche a distanza le vite di Giulia Salemi e di Francesco Monte. In seguito al rito che la donna aveva fatto a Casa Signorini, la donna era entrata nella Casa del Grande Fratello Vip per incontrare la figlia: in un primo momento le due avevano parlato in persiano, non facendo quindi capire al pubblico ...

Grande Fratello Vip - tredicesima puntata : Monte Lancia un Ultimatum a Giulia Salemi! : Grandi colpi di scena durante la tredicesima puntata del Grande Fratello Vip. Lory Del Santo sotto accusa a causa dei suoi pensieri ambigui. Una eliminazione a sorpresa! Grande Fratello Vip: i coinquilini ascoltano i pensieri che Lory Del Santo esprime nei loro confronti nel confessionale e scatta un putiferio! L’eliminata della serata, è Martina! Alta tensione tra i coinquilini della terza edizione del “Grande Fratello Vip”. ...

Grande Fratello Vip - doccia bollente per Francesco Monte e Giulia Salemi : la mano sul lato B : doccia bollente e "rumorosa" dentro la caverna del Grande Fratello Vip. Francesco Monte e Giulia Salemi, ormai coppia ufficiale di questa edizione, si sono lasciati andare un po'...

GFVip - Giulia Salemi scopre l'incantesimo della madre Fariba Tehrani su Francesco Monte : La nuova puntata del Grande Fratello Vip ha riservato al grande pubblico di Canale 5 molti colpi di scena. Nel corso della diretta, la conduttrice Ilary Blasi ha mostrato alla gieffina Giulia Salemi un rvm contenente le immagini dei titoli di giornali battuti sulla notizia che vede la madre dell'ex-aspirante Miss Italia, Fariba Tehrani, protagonista di un incantesimo lanciato su Francesco Monte. Giulia Salemi e la scoperta dell'incantesimo ...

GIULIA PROVVEDI ELIMINATA/ Nessuno crede al dispiacere di Giulia Salemi - Grande Fratello Vip - - IlSussidiario.net : Giulia PROVVEDI è la seconda ELIMINATA di questa puntata del Grande Fratello Vip 2018. Addio a sorpresa della gemella bionda

Francesco Monte chiude con Giulia Salemi per colpa di Cecilia? : Giulia Salemi fa arrabbiare Francesco Monte parlando di Cecilia Rodriguez Un nuovo terremoto ha fatto traballare la storia d’amore tra Francesco Monte e Giulia Salemi. L’ombra di Cecilia Rodriguez continua ad aleggiare nella casa del Grande Fratello Vip 3, scuotendo l’animo dell’ex tronista di Uomini e Donne. La diretta di ieri sera ha destabilizzato la nuova coppia del GF Vip 3, proprio quando finalmente Monte era ...

Grande fratello Vip - Giulia Salemi Furiosa con la madre per il “rito magico”. Lei replica : “Me lo ha detto la produzione” e Signorini si arrabbia : E’ fissata per lunedì 10 dicembre la finale della terza edizione del Grande fratello Vip, stagione segnata dalle critiche e dalla assenza di dinamiche. Puntate difficilmente degne di nota. A giocarsi il titolo saranno sicuramente Silvia Provvedi e Francesco Monte, quest’ultimo definito più volte da Striscia la notizia “super raccomandato, il cocco dell’anziana badessa di strada che è Alfonso Signorini“. Dagospia ha poi ...