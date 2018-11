Giulia De Lellis | dedica d' amore con errore ad Irama La rete non la perdona

Giulia De Lellis : da giovedì avrà una rubrica in prima serata nel programma ‘Mai dire talk’! Ecco di cosa si tratta : Giulia De Lellis cià molta fortuna (non è un errore ortografico, ma un omaggio) perché il suo curriculum televisivo si allunga e dopo aver partecipato con grande successo a Uomini e Donne ed al... L'articolo Giulia De Lellis: da giovedì avrà una rubrica in prima serata nel programma ‘Mai dire talk’! Ecco di cosa si tratta proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Uomini e donne - il durissimo sfogo di Giulia De Lellis sui social : 'Non rompo i c******i' : Non c'è pace per Giulia De Lellis, che continua ad essere uno dei personaggi più discussi e chiacchierati del momento, complice anche la sua recente storia d'amore con il cantante Irama, ufficializzata dalla fashion blogger in una serie di recenti interviste in tv e sui giornali. Tuttavia questo flirt in corso con il cantante lanciato dalla scuola di Amici di Maria De Filippi è stato anche al centro di accese polemiche, così come la ...

Giulia De Lellis torna in tv : sarà protagonista del nuovo show della Gialappa's Band : Giovedì 29 novembre: è questa la data che devono segnarsi i fan di Giulia De Lellis, perché è proprio in quel giorno che potranno rivedere la loro beniamina in televisione. L'influencer, infatti, fa parte del cast fisso del nuovo programma della Gialappa's Band, "Mai Dire Talk", che debutterà su Italia 1 tra un paio di giorni con la conduzione del Mago Forest e delle giornaliste Greta Mauro e Stefania Scordio. Stando a quello che riportano le ...

Giulia De Lellis di nuovo in TV : l'influencer svela in anteprima dove : Giulia De Lellis di nuovo in TV: l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne nel nuovo programma della Gialappa's band Giulia De Lellis continua oggi ad essere sulla cresta dell'onda. Dopo Uomini e Donne e il Grande Fratello Vip l'ex corteggiatrice ed ex fidanzata di Andrea Damante è riuscita a far decollare la sua carriera di […]

Giulia De Lellis si scatena al live romano di Irama con la mamma - la zia e la sorella : La storia d'amore tra Giulia De Lellis e Irama procede a gonfie vele: a qualche settimana dalla diffusione del gossip che li voleva in coppia, i due ragazzi stanno iniziando a mostrarsi sempre più spesso sui social network, per la gioia dei loro già tantissimi sostenitori. A confermare che il sentimento nato tra l'infuencer e il cantante è forte e sopratutto vero, è stata la presenza di alcuni familiari di lei al live che il vincitore di Amici ...

Giulia De Lellis - dedica d'amore ad Irama durante il concerto con errore ortografico : Prosegue a gonfie vele la storia d'amore tra Giulia De Lellis e Irama: in queste settimane i due hanno ufficializzato il loro fidanzamento con una serie di ospitate televisive che non sono passate inosservate, così come le dediche social che si sono scambiati su Instagram. Nel dettaglio, infatti, abbiamo visto che ieri sera Giulia ha partecipato ad uno dei concerti del suo fidanzato e per l'occasione ha voluto postare sui social la frase di una ...

Irama e De Lellis - il passo avanti che sorprende al concerto : Giulia si sbilancia : Irama e Giulia De Lellis, il passo avanti nella relazione che nessuno si aspettava Irama e Giulia De Lellis sono fidanzati da poco ma hanno già fatto un passo avanti importante. Naturalmente sono una delle coppie più osservate del momento e qualsiasi cosa postino sui social network salta all'occhio. E dai video al concerto di […]

Giulia De Lellis : "C'è chi parla a caso". Lo sfogo dell'influencer : Giulia De Lellis si sfoga: "C'è chi parla a caso… Io non rompo i cog…ni". Le parole dell'influencer Momento magico per Giulia De Lellis che continua a ingrossare le fila dei suoi follower sui social, prosegue a mietere successi lavorativi e, dulcis in fundo, ha ritrovato l'amore, intrecciando una dolce relazione con il cantante Irama. […]

Giulia De Lellis in prima fila al concerto di Irama - il post 'innamorato' su Instagram : L'ex di Andrea Damante ha voltato del tutto pagina con Irama e lo segue ovunque, anche in tour. La dedica sui social per il...

Irama concerto : dedica speciale a Giulia De Lellis : Giulia De Lellis al concerto di Irama, la dolce dedica del cantante Come ormai saputo e risaputo, Giulia De Lellis e Irama stanno felicemente insieme e cercano di godersi questi primi momenti da fidanzati. Il cantante è sempre più impegnato nei suoi concerti tanto che l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne lo segue e si […]

Giulia De Lellis - il messaggio d'amore per Irama : momento importante per il cantante : Giulia De Lellis e Irama news, la coppia felice in un momento importante Giulia De Lellis e Irama stanno bene insieme e anche se entrambi sono piuttosto restii a parlare della loro storia d'amore sembra andare tutto a gonfie vele. Non fatevi ingannare dal fatto che i due si dimostrano piuttosto sfuggenti: Irama è un […]

Giulia De Lellis professoressa alla IULM / Video - l'ex gieffina sale in cattedra : 'È stato bellissimo!' Giulia De Lellis diventa professoressa alla IULM per un giono. L'influencer diventa professoressa per raccontare la sua esperienza

Andrea Damante dopo l'addio a Giulia De Lellis : «Innamorarmi di nuovo non sarà facile» : ?No, non sono innamorato. Trovare la persona giusta che mi faccia innamorare, non sarà facile?, nessuna love story all?orizzonte per Andrea Damante. Il deejay, ex tronista ed...

Le parole di Andrea Damante su Giulia De Lellis e Irama : "Non ho mai detto nulla e non ho intenzione di farlo adesso" : Andrea Damante è stato intervistato per il magazine di Uomini e Donne pubblicato oggi 23 novembre, e tra le varie dichiarazioni non sono di certo mancate quelle sulla sua ex Giulia De Lellis e Irama, vincitore dell'ultima edizione di Amici. In realtà le parole sono state poche e generiche perché, come ha dichiarato: "Non ho mai detto nulla e non ho intenzione di farlo adesso. Io sto benissimo". La loro love story, nata all'interno del ...