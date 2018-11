Ginnastica | Enrico Casella | “L’Italia | il sogno Olimpiadi 2020 e le medaglie | la classe

oasport

(Di martedì 27 novembre 2018) ESCLUSIVA OA SPORT – Giorgia Villa è stata festeggiata nel suo paese (Brembate, provincia di Bergamo) per gli eccellenti risultati ottenuti in questa stagione e all’evento era presente anche, Direttore Tecnico della Nazionale Italiana diartistica, che abbiamo intervistato.Che stagione è stata per l’Italia e che bilancio tracci del 2018?Sapevamo già da tempo che sarebbe stata una stagione difficile, già da un paio di anni si sapeva che nel 2018 avremmo avuto dei problemi in ambito seniores e così è stato. Tutto sommato siamo sempre riusciti a difenderci, il dodicesimo posto ai Mondiali è un buon risultato considerando la situazione. A livello juniores invece abbiamo vinto tutto, eravamo i favoriti e ci siamo confermati ai massimi livelli trionfando agli Europei con la squadra e con Giorgia Villa che poi si è imposta anche alle ...