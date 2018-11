Gilet gialli | ancora proteste in Francia | sabato nuova manifestazione

Ponte Morandi - la rabbia dei commercianti coi Gilet gialli : “Stiamo vivendo un incubo - a 4 mesi dal crollo zero risultati” : Passano i mesi e monta la rabbia dei commercianti di Certosa, isolati dal resto della città a seguito del crollo del Ponte Morandi . Alle 18 di ieri era previsto un incontro con il viceministro alle Infrastrutture, Edoardo Rixi, il presidente della Regione, Giovanni Toti, e il sindaco e commissario straordinario alla ricostruzione Marco Bucci, ma appena è arrivata la notizia del rinvio dell’appuntamento per altri impegni istituzionali, i ...

Parigi - furto da 500mila euro da Dior durante le proteste dei Gilet gialli : Danni per oltre un milione di euro e gioielli rubati per un valore complessivo di 500mila euro . Il negozio di Dior sugli Champs-Élysées è stato devastato durante le proteste dei gilet gialli . La ...

Macron apre al dialogo con i Gilet gialli. Ma il rincaro dei carburanti resta : Per Darmanin l'obiettivo resta quello di 'passare da un'economia che inquina e causa 50.000 morti all'anno ad un'economia che spera di inquinare meno e non deve affrontare le morti di uno scandalo ...

Il sospetto sui Gilet gialli italiani per il blitz ad Autostrade : I protagonisti del blitz di sabato contro Autostrade al casello di Genova Est non hanno ancora un volto e neppure una provenienza certa, ma adesso si sa che erano venti: non sono riusciti, infatti, ad oscurare tutte le telecamere della società Autostrade. Ce n’è una rimasta attiva: anche se posizionata molto in alto, con immagini di qualità bassa che non consentono l’identificazione dei responsabili, almeno si è riusciti a determinare quanti ne ...