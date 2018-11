GFVip | anche il papà di Monte contro il rito di Fariba | l' ex tronista basito dalla vicenda

Blastingnews

: Faccio il tifo x te anche se piangi sempre?? #GFvip @OfficinaCucina - antoclerici : Faccio il tifo x te anche se piangi sempre?? #GFvip @OfficinaCucina - GrandeFratello : Il televoto è ufficialmente aperto: scegli chi vuoi salvare tra Benedetta e Lory. Grazie per essere stati con noi a… - trash_italiano : Ragazzi, pensate se sbagliano anche il cast dell'#Isola, che paura. #GFVIP -

(Di martedì 27 novembre 2018) Una sorpresa nella Casa del Grande Fratello Vip nel corso della diretta di ieri sera, non è andata proprio come ci si aspettava. Giulia Salemi ha potuto incontrare la madre, non prima che la ragazza e gli altri inquilini della casa venissero informati del 'magico' inscenatosignora Teherani a casa signorini: proprio questo gesto della madre della Salemi ha fatto molto discutere in questi ultimi giorni fuori dalle mura di Cinecittà. La giovane influencer non ha preso bene la notizia, mentre Francescosi è dichiaratodopo aver saputo da Alfonso Signorini chesuo padre è rimasto contrariato da quanto accaduto.Ildi Francescoildie la figlia si sono incontrate nella casa del Grande Fratello Vip nel corso della puntata di lunedì sera: durante questo inla giovane ha voluto chiarire con la madre quanto ...