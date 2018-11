Gf Vip | Ilary Blasi gioca a lecca la parola E le scappa una parolaccia

GfVip - parolaccia in diretta di Ilary Blasi. E i social network si scatenano : Ilary Blasi e la parolaccia in diretta al Grande Fratello Vip . Su Leggo.it gli ultimi aggiornamenti. La conduttrice del reality di Canale 5 - che stasera ha sedotto i suoi fan con un look super ...

Grande Fratello Vip 3 - Ilary Blasi lecca "Alfonso" (video) : Durante la diretta del lunedì sera del Grande Fratello Vip 3 su Canale 5, Ilary Blasi gioca a "lecca la parola" e riconosce con la lingua la parola "Alfonso".prosegui la letturaGrande Fratello Vip 3, Ilary Blasi lecca "Alfonso" (video) pubblicato su Gossipblog.it 26 novembre 2018 23:57.

ILARY BLASI/ Parrucca corta : il nuovo look sbarazzino conquista tutti! - Grande Fratello Vip - - IlSussidiario.net : ILARY BLASI: ascolti più bassi di sempre per il Grande Fratello Vip ma il pubblico sembra aver solidarizzato con la conduttrice, è la sola a salvarsi

Grande Fratello Vip - rovinata la diretta di Ilary Blasi : la bomba - chi eliminano lunedì sera. Tutto già deciso : Al Grande Fratello Vip è Tutto già deciso? L'indiscrezione-bomba sul reality condotto da Ilary Blasi arriva da un sondaggio proposto dal sito bitchyf.it , in cui si chiede al pubblico chi vorrebbe ...

Grande Fratello Vip - Ilary Blasi tocca il fondo : peggior dato di ascolti di sempre - a Mediaset panico finale : Verso la finale, o verso il baratro? Il Grande Fratello Vip ha registrato giovedì sera il peggior risultato della stagione e di tutte le tre edizioni in termine di ascolti. Per Ilary Blasi , già alle ...

Grande Fratello Vip - il disastro : lo share più basso di sempre - guai per Ilary Blasi : Un altra delusione per il Grande Fratello Vip . Nella serata del 22 novembre, a dominare gli ascolti come sempre è stata la fiction con Alessandra Mastronardi L'Allieva 2 , che ha fatto 20,9% di share.

Gf Vip - Ilary Blasi spiazza tutti in diretta : "Andiamo a giocare a leccare..." : La dodicesima puntata del Gf Vip è stata piuttosto spinta e Ilary Blasi e Alfonso Signorini si sono divertiti a giocare con i vip. Diciamo anche a prenderli un po' in giro. La produzione, infatti, ha ...

Grande Fratello Vip - umiliazione totale per Ilary Blasi. La voce pesante che la mette ko : Il Grande Fratello chiude in anticipo? Questa è la voce che circola da qualche tempo. Una notizia choc, considerando il successo che il reality aveva ottenuto nella scorsa edizione. Eppure negli ultimi giorni non si è parlato d’altro: Mediaset chiuderà anticipatamente la finale del Grande Fratello Vip, dal 17 al 10 dicembre, per via dei bassi ascolti. Ma è davvero così? Nella casa di Cinecittà i concorrenti rimasti sono Andrea Mainardi, ...

Ilary Blasi in infradito al GF Vip : 'Una di noi' : Ilary , la principessa e la 'caciottara'. Detto, a differenza di Corona, con tutto il bene e la simpatia del mondo. Perché è proprio questo il segreto del successo della Blasi, diva rimasta, nonostante tutto, la bellezza, il successo, un matrimonio da favola, il titolo di signora Totti e ora quello di ...

GfVip - Ilary Blasi e le critiche social da Enrico Silvestrin : Enrico Silvestrin continua a far discutere anche dopo l'uscita dal Grande Fratello Vip 2018. Lunedì sera durante la diretta dell'undicesima puntata, via social ha polemizzato con il programma per non ...

Gf Vip - Ilary Blasi toglie la parrucca e sotto all'abito lungo spunta la sorpresa : Mistero svelato una volta per tutte: Ilary Blasi si toglie la parrucca cortissima che aveva sfoggiato durante tutte le puntate del Gf Vip e per la semifinale sfoggia la sua , vera, lunga chioma bionda.

