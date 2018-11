Gf Vip | Giulia Provvedi eliminata per colpa di Cecchi Paone e Lory Del Santo?

Giulia Salemi sta male al GF Vip : la frecciatina di Silvia Provvedi : GF Vip: Giulia Salemi sta male e cerca di sfogarsi con Silvia Provvedi Giulia Salemi sta male al Grande Fratello Vip. Lunedì 26 novembre le dinamiche del reality show hanno messo a dura prova i concorrenti. Con un meccanismo totalmente diverso dalle tradizionali nomination in Confessionale, Ilary Blasi ha chiesto chi volesse andare al televoto, tra i componenti di tre coppie formatesi durante il tredicesimo appuntamento in diretta. Attraverso ...

Grande Fratello Vip - Giulia Salemi e il rito magico per Francesco Monte. La mamma : «Ecco cosa ho fatto» : Francesco Monte e Giulia Salemi sono la coppia ufficiale del Grande Fratello Vip, ma qualcuno insinua che la storia d'amore non sia autentica. Per alcuni, invece, c'è lo zampino della madre dell'...

FRANCESCO MONTE/ L'ex Teresanna : 'Con Giulia Salemi? Dureranno fino a Capodanno!' - Grande Fratello Vip - - IlSussidiario.net : FRANCESCO MONTE, che ha già conquistato un posto in finale al Grande Fratello Vip, nella note ha rimproverato Giulia Salemi...

Grande Fratello Vip - Silvia Provvedi e quella frecciatina contro l'amica Giulia Salemi : 'Non hai carattere' : L'eliminazione di Giulia Provvedi dalla casa del Grande Fratello Vip è arrivata come un fulmine a ciel sereno e ha portato con sé del malcontento tra gli inquilini. In particolare, la questione si è ...

Grande Fratello Vip - le prime parole di Giulia Provvedi dopo l'eliminazione a sorpresa : Appena uscita dalla casa del Grande Fratello Vip Giulia Provvedi aggiorna i suoi fan con una diretta dal suo account instagram. Inaspettatamente, come riportato da Leggo.it , Giulia è stata eliminata ...

GfVip - Giulia Provvedi piange durante la diretta Instagram : 'Ora tutti uniti per Silvia' : Appena uscita dalla casa del Grande Fratello Vip Giulia Provvedi aggiorna i suoi fan con una diretta dal suo account Instagram. Inaspettatamente Giulia è stata eliminata ieri sera durante la diretta ...

Gf Vip : Giulia Provvedi torna sui social - ma il dettaglio su Gollini spiazza tutti : La cantante, eliminata nella puntata di ieri, pubblica un video in cui si mostra radiosa, ma non accenna minimamente al...

Gf Vip la mamma di Giulia Salemi entra nella casa scoppia il caos : La mamma di Giulia Salemi Fariba, è entrata nella casa del “Grande Fratello Vip” ed è subito polemica. Ilary Blasi e Alfonso Signorini rivelano a Giulia e Francesco che Fariba ha fatto un “rito magico” per far sì che il loro amore sbocci. «In una puntata di casa Signorini ha bruciato i peli pubi…i di Cecilia Rodriguez, un mozzicone di sigaretta di Francesco e capelli di Giulia Salemi», spiegano i conduttori. Ma quando mamma Fariba ...

GFVip - scontro tra la mamma di Giulia Salemi e Alfonso Signorni : 'Ho recitato un copione' : Lunedì 26 Novembre, la mamma di Giulia Salemi è entrata nella casa del Grande Fratello Vip, per avere un confronto con la figlia. La puntata di ieri è stata caratterizzata da tantissime sorprese, ma anche da due eliminazioni che hanno portato all'uscita immediata di Martina Hamdy e Giulia Provvedi. Nel corso della tredicesima puntata Giulia Salemi e Francesco Monte sono stati informati da Alfonso Signorini, che la signora Fariba a ‘Casa ...

Grande Fratello Vip - Giulia Provvedi eliminata : "Sono felice così - ora tifo per mia sorella Silvia" : Fresca di eliminazione dal Grande Fratello Vip, dove nel corso della puntata di ieri è stata battuta al televoto da Benedetta Mazza e Andrea Mainardi, Giulia Provvedi ha affidato le sue prime dichiarazioni fuori dalla Casa di Cinecittà al suo account Instagram. Ecco cosa ha detto, infatti, nel corso di una diretta stamattina: Mi ha fatto piacere tenervi compagnia questi due mesi. Mi sono mostrata per quello che sono. Grazie ragazzi, ora ...

GF Vip 2018 : ecco cosa ha detto Fariba in persiano alla figlia Giulia Salemi. La reazione di Monte : Giulia Salemi e mamma Fariba Fariba, madre di Giulia Salemi, non ha alcun potere magico ma, in compenso, ha la “dote” di portare scompiglio persino con un’ospitata di 10 minuti. Intervenuta nella tredicesima puntata di Grande Fratello Vip 2018, la Therani ha creato i presupposti per una nuova discussione tra la figlia e Francesco Monte. Nello specifico, tutto ha avuto inizio quando Fariba ha lasciato intendere a Giulia che il rito ...

Grande Fratello Vip - tredicesima puntata : Monte Lancia un Ultimatum a Giulia Salemi! : Grandi colpi di scena durante la tredicesima puntata del Grande Fratello Vip. Lory Del Santo sotto accusa a causa dei suoi pensieri ambigui. Una eliminazione a sorpresa! Grande Fratello Vip: i coinquilini ascoltano i pensieri che Lory Del Santo esprime nei loro confronti nel confessionale e scatta un putiferio! L’eliminata della serata, è Martina! Alta tensione tra i coinquilini della terza edizione del “Grande Fratello Vip”. ...

GF Vip 2018 - ecco cosa ha detto Fariba in persiano alla figlia Giulia Salemi. La reazione di Monte : Giulia Salemi e mamma Fariba Fariba, madre di Giulia Salemi, non ha alcun potere magico ma, in compenso, ha la “dote” di portare scompiglio persino con un’ospitata di 10 minuti. Intervenuta nella tredicesima puntata di Grande Fratello Vip 2018, la Therani ha creato i presupposti per una nuova discussione tra la figlia e Francesco Monte. Nello specifico, tutto ha avuto inizio quando Fariba ha lasciato intendere a Giulia che il rito ...

GF Vip : lite furibonda tra Francesco e Giulia - scatta l'ultimatum 'o me o i follower' : La puntata di ieri, lunedì 26 novembre, del Grande Fratello VIP è stata una puntata molto movimentata. Uno tra gli avvenimenti che ha generato maggiore scalpore riguarda la lite tra Giulia Salemi e Francesco Monte proseguita per tutta la notte. I due ragazzi si sono scontrati a causa di un episodio accaduto durante la diretta. Ilary ha informato i due ragazzi circa un "rito magico" fatto dalla madre di Giulia al di fuori della casa per far sì ...