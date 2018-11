Germania | offerta-ultimatum ai migranti | rimpatrio volontario

Blastingnews

: NO caro Gramellini. La frutta viene distrutta soprtt per mantenere i prezzi alti. Sai la storia della domanda e del… - BCRedway : NO caro Gramellini. La frutta viene distrutta soprtt per mantenere i prezzi alti. Sai la storia della domanda e del… - thrauma : #AfricaAddio di #GualtieroJacopetti in Bluray con audio italiano in offerta a 16.99!!! - cerco_lavoro : Offerte Lavoro Aiuto cuoco per la Germania: Selezioniamo un aiuto cuoco per un ristorante italiano in Germania, in… -

(Di martedì 27 novembre 2018) "Il tuo Paese. Il tuo futuro. Ora!". Questo è lo slogan che campeggia su una serie di manifesti, con i quali il Ministero degli Interni tedesco sta rivolgendo una sorta di invito a scadenza ai, affinché si attivino per effettuare un. Per i richiedenti asilo, le istituzioni hanno anche diffuso dei messaggi scritti in diverse lingue, attraverso i quali "consigliano" agli immigrati a lasciare laper costruirsi un futuro nei rispettivi Paesi di provenienza.Dunque, sembra proprio che ladelle frontiere aperte ora consideri i profughi come una sorta di peso da smaltire attraverso questo progetto gestito dall'ufficio governativo per iche online fornisce tutte le indicazioni per avviarsi verso il, volantini e dépliant inclusi....