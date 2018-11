Genova | marocchino accusato di terrorismo voleva immolarsi | condannato a 5 anni e 10 mesi

Terrorismo - pronto a immolarsi per l'Isis : chiesti 8 anni per marocchino/ Genova - insegnava a costruire bombe : pronto a immolarsi per l'Isis : chiesti 8 anni per marocchino arrestato lo scorso anno a Genova . Importante processo in corso, la prossima udienza a novembre.(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 17:49:00 GMT)

Genova - ennesima violenza sessuale ai danni di una donna italiana da parte di un Marocchino : Genova – Giovane italiana fa l’errore di intrattenersi con un Marocchino islamico, pregiudicato, senza fissa dimora e irregolare in Italia, conosciuto in un locale. Violentata in strada e rapinata Altra violenza sessuale per strada. Ieri a Genova Multedo, a conclusione di indagine, i Carabinieri del NOR (Aliquota Operativa della Compagnia di Arenzano) hanno arrestato per violenza sessuale e rapina un Marocchino di 31 anni, in Italia senza fissa ...