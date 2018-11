Genova | i commercianti di Certosa raccolgono le firme a favore di Autostrade

Genova - fischi e urla al corteo di sfollati e commercianti verso i politici : “Apriteci le strade - vogliamo risposte” : C’è stato anche qualche fischio stamattina in piazza De Ferrari quando il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, e il sindaco di Genova, Marco Bucci, sono arrivati nella sede della Regione per incontrare una delegazione di manifestanti. Non si è trattato di una vera e propria contestazione ma di un segnale di insofferenza da parte degli abitanti e dei commercianti della Valpolcevera che aspettano risposte concrete e tempi certi, ...

PONTE Genova - VALPOLCEVERA IN PIAZZA : FISCHIATI TOTI E BUCCI/ Video il corteo : commercianti "Blocchiamo tutto" : Crollo PONTE Morandi, ultime notizie da GENOVA: Toninelli "non criticate Decreto, fatto col cuore". Video, VALPOLCEVERA in PIAZZA: "no elemosine", FISCHIATI TOTI e BUCCI(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 15:48:00 GMT)

