Genesis - Svelato il restyling dell' ammiraglia G90

(Di martedì 27 novembre 2018) In Corea, lahala nuova G90, anticipando di qualche giorno il debutto al Salone di Los Angeles. La berlina, portabandiera del brand di lussoa Hyundai, è stata sottoposta a un importanteche ne ha modificato in maniera evidente il design. Per sottolineare l'anima globale del brand l'sarà denominata G90 anche in Corea, abbandonando la sigla precedente EQ900.Design rivoluzionato. Per avvicinare la vettura allo stile dei moi lanciati successivamente, il team di Luc Donckerwolke ha scelto la strada di un cambiamento radicale. Per questo motivo, il frontale adotta elementì totalmente rivisti, con gruppi ottici, mascherina e paraurti ridisegnati. La grande Crest Grille converge verso il basso, mentre i fari Led a quattro elementi integrano un elemento orizzontale che si allunga sulla fiancata. Il posteriore è dominato da una fascia Led e da ...