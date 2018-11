GDPR | Google e la geolocalizzazione degli utenti

punto-informatico

: Sette nazioni europee accusano Google di violare il GDPR - SaggiaMente : Sette nazioni europee accusano Google di violare il GDPR - badog121 : Google accusata di violare il GDPR da sette Paesi - tvdigitaldivide : Google non rispetta il GDPR: raccolti dati sensibili all'insaputa degli utenti -

(Di martedì 27 novembre 2018) A sei mesi circa dall'arrivo ufficiale del, pare che anche i colossi del mondo online, e non solo le piccole imprese, abbiano ancora molto da fare per allinearsi a quanto previsto dalla nuova normativa europea sul trattamento dei dati. O quantomeno per evitare di ...