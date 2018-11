Francia | Macron in difficoltà lancia un «nuovo patto sociale»

Francia - Macron : '14 reattori nucleari saranno chiusi entro il 2035' - : Il presidente francese auspica "una grande concertazione sulla transizione ecologica". E a proposito della protesta dei gilet gialli : "Non possiamo essere lunedì per l'ambiente e martedì contro l'...

Francia - nucleare dimezzato entro 2035. Macron : "Chiuderemo 14 reattori" : Emmanuel Macron ha deciso: la quota di energia nucleare in Francia sarà ridotta del 50% entro il 2035. entro quella scadenza, Parigi chiuderà 14 reattori da 900 megawatt. Per Macron non si tratta in realtà di una vittoria, ma di un dilatamento della scadenza che si era prefissato al 2025. Ma era una promessa che da subito era apparsa eccessivamente ottimistica. "Mi sarebbe piaciuto farlo dal 2025. Resta l'obiettivo del 50% ma portiamo la ...

La transizione ecologica impossibile in Francia. I Gilet Gialli fanno saltare il dossier nucleare di Macron : Non è tanto la questione dei 6 centesimi al litro, l'accisa sul gasolio introdotta da Macron per cominciare a finanziare la cosiddetta "transition énérgertique" (così come gli suggeriva l'anno scorso il suo ministro, poi dimissionario, il super-ambientalista Nicolas Hulot) che ha fatto da detonatore alla mezza insurrezione dei "Gilet jaunes".E non si tratta neanche del rinvio (al 2035 ad andar bene, dieci anni dopo la ...

La rabbia della Francia contro Macron Guerriglia sugli Champs-Elysées | : Il movimento dei gilet gialli sfila in tutto il Paese. Il governo accusa: «Le Pen fomenta i disordini»

La rabbia della Francia contro Macron. Guerriglia urbana sugli Champs-Elysées : Quando ha invitato concittadini e turisti ad «approfittare del week-end» per «ammirare le fantastiche illuminazioni natalizie sugli Champs-Elysées», in un messaggio poi cancellato dal suo profilo Twitter, la sindaca di Parigi, Anne Hidalgo, non poteva immaginare che il sedicente «viale più bello del mondo» si sarebbe acceso di ben altri luci: quell...

Francia : gilet giallo si barrica con granata - 'Macron ci riceva' : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Gli Stati africani chiedono indietro a Macron le opere d'arte rubate dalla Francia : In realtà a chiedere la restituzione di un ricco patrimonio culturale ed artistico disperso nel mondo sono pochi paesi africani ed alcuni asiatici. Secondo gli esperti francesi, 180 mila oggetti dell'...

DALLA Francia/ L'ecologia di Macron abbassa le tasse ai ricchi - ma riempie le piazze... - IlSussidiario.net : Il prossimo 24 novembre il movimento dei gillet gialli scenderà in paizza a Parigi: sarà la resa dei conti con il governo di Macron

La Grande Guerra di Macron per reindustrializzare la Francia ("Gilet Jaunes" permettendo) : Per il presidente Macron la vera Grande Guerra, non quella del centenario appena celebrato con una itinérance mémorielle - una trasferta di una settimana nei paesini del nord-est della Francia da Verdun a Compiègne, la geografia del conflitto che massacrò milioni di francesi tedeschi inglesi - ma quella per reconquête industrielle, come la chiamano, cioè l'avvio (o il riavvio) di una politica industriale ...