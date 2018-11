Francia - Il governo riceverà i gilet gialli

TAV - Francia a Governo italiano : "decisione entro inizio 2019 o stop ai lavori" : Aut aut della Francia sulla linea ferroviaria ad alta velocità Torino-Lione. Durante la presentazione del progetto di legge sulla mobilità il Ministro francese dei Trasporti, Elisabeth Borne , ha ...

Caos e disordini in Francia - governo non molla : 'Le accise sulla benzina aumenteranno' : Il governo di Parigi ha rivendicato con forza la scelta di aumentare le accise sulla benzina, nonostante la protesta di ben 240mila persone. La protesta ha prodotto problemi non indifferenti: i manifestanti infatti si sono riversati su moltissime strade, dalle tangenziali - con conseguenti ingorghi di traffico - alle provinciali, fino alle stradine di campagna. Purtroppo si sono verificati alcuni incidenti e sono stati segnalati 409 feriti, di ...

Giubbotti gialli - in Francia il governo non cede all’ondata di protesta : Il primo ministro Philippe è intervenuto in tv affermando che le tasse sui carburanti rimarranno e che «la libertà di manifestare è garantita ma non pu essere anarchia

Francia : gilet gialli; Philippe - "rotta governo non cambia" : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Francia - nonostante le proteste - il governo tira dritto e conferma la tassa sui carburanti : Il ministro della Transizione ecologica, François de Rugy, in un'intervista concessa a Le Parisien, conferma la tassa sui carburanti: “In tema di fiscalità ecologica andiamo avanti sulla traiettoria prevista. Non farlo sarebbe incosciente”. nonostante le proteste, l'esecutivo francese non ha alcuna intenzione di tornare sui propri passi.Continua a leggere

Francia - il governo non cede alla protesta : “Avanti con le tasse sul carburante”. Sale a 400 il numero dei feriti. Nuovi blocchi : “Avanti con le tasse sulla benzina”. Il governo francese tira dritto e conferma i rincari sul carburante contro i quali ieri la Francia ha assisito al giorno nero dei giubbetti gialli, con scontri dalla Capitale ai confini che hanno provocato una vittima e oltre 409 feriti, di cui 14 gravi e 282 arresti. I disordini continueranno anche oggi: la giornata è iniziata con 40 blocchi sulle autostrade, dopo che in 3.500 manifestanti sono ...

Francia - Parigi : “Il governo va avanti sulla tassa ecologica” : “In tema di fiscalità ecologica, andiamo avanti sulla traiettoria prevista. Non farlo sarebbe incosciente”. All’indomani delle manifestazioni dei ‘gilet gialli’ in Francia contro il caro-benzina, il ministro della Transizione ecologica, Francois de Rugy, in un’intervista a Le Parisien, conferma l’entrata in vigore della tassa sul carburante dal 1 gennaio, destinata, nelle intenzioni del governo, a ...

Francia - tasso anomalo di bambini nati senza braccia o mani tra il 2000 e il 2014. Il governo apre un’inchiesta nazionale : Diciotto casi di bambini nati tra il 2000 e il 2014, senza braccia o con malformazioni agli arti superiori, di cui 8 in un raggio di soli 17 chilometri quadrati attorno al villaggio di Druillat, nel dipartimento dell’Ain. Il caso è stato svelato in Francia grazie alla denuncia dell’epidemiologa Emmanuelle Amar, direttrice del registro delle malformazioni congenite della regione Rodano-Alpi (Remera), che ha reso pubblico il tasso ...

Neonati senza braccia - altri 11 casi in Francia : il governo avvia un'inchiesta : Undici nuovi casi di Neonati venuti alla luce senza braccia sono stati appurati in Francia, secondo quanto annunciato dalla Sanità pubblica. I nuovi casi rendono più inquietante...

Neonati senza braccia - altri 11 casi in Francia : il governo avvia un'inchiesta : Undici nuovi casi di Neonati venuti alla luce senza braccia sono stati appurati in Francia, secondo quanto annunciato dalla Sanità pubblica. I nuovi casi rendono più inquietante l'incidenza di questi ...

RIMPASTO DI GOVERNO IN Francia : CASTANER NUOVO MINISTRO INTERNI/ Macron promuove Jean-Michel Blanquer : Macron e il RIMPASTO di GOVERNO in FRANCIA: c'è spazio anche per la promozione di Jean-Michel Blanquer che da MINISTRO dell'Educazione Nazionale diventa anche quello dei Giovani. (Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 22:27:00 GMT)

Francia - RIMPASTO DI GOVERNO : CASTANER NUOVO MINISTRO INTERNI/ Macron punta sui fedelissimi per il rilancio : FRANCIA, RIMPASTO di GOVERNO. Ultime notizie, CASTANER è il NUOVO MINISTRO dell’interno: sostituirà Gerard Collomb, dimessosi poche settimane fa per una serie di dissensi con Macron(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 17:57:00 GMT)

Francia - Castaner nuovo ministro interni/ Rimpasto di governo “Mi impegnerò totalmente per i cittadini" : Francia, Rimpasto di governo. Ultime notizie, Castaner è il nuovo ministro dell’interno: sostituirà Gerard Collomb, dimessosi poche settimane fa per una serie di dissensi con Macron(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 15:41:00 GMT)

Francia - RIMPASTO GOVERNO : CASTANER NUOVO MINISTRO INERNI/ Macron ‘cerca’ consensi : ecco i nuovi nomi : FRANCIA, RIMPASTO di GOVERNO. Ultime notizie, CASTANER è il NUOVO MINISTRO dell’interno: sostituirà Gerard Collomb, dimessosi poche settimane fa per una serie di dissensi con Macron(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 14:22:00 GMT)