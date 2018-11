Formula 2 | nel 2019 ci sarà anche Mick Schumacher

Formula 1 - ufficiale Alexander Albon pilota Toro Rosso nel Mondiale 2019 : Alexander Albon corerrà con la Toro Rosso nella prssima stagione di F1. L'ufficialità è arrivata il giorno dopo il GP di Abu Dhabi. Albon sarà, 22enne pilota britannico-thailandese, sarà compagno di ...

Nel Gp notturno di Abu Dhabi l'addio di Alonso alla Formula 1 : Hamilton conquista l'undicesima vittoria ad Abu Dhabi ventunesimo e ultimo Gran Premio del Mondiale 2018 di Formula 1...

Formula 1 - GP Abu Dhabi : ritiro di Kimi Raikkonen nell'ultima in carriera in Ferrari. VIDEO : Il motore tradisce Kimi Raikkonen nella sua ultima gara in Formula 1 con la Ferrari . Il campione del mondo del 2007 si è fermato ad Abu Dhabi nel corso del settimo giro ed è tornato mestamente ai box ...

Finalmente una donna nel Campionato di Formula E : Katherine Legge sarà alla guida di una Mahindra M5Electro in occasione dei test che si disputeranno domenica 16 dicembre a Riad (Arabia Saudita), il giorno successivo la disputa del primo E-Prix della stagione 2018-19 di Formula E. Katherine Legge, inglese, ha una vasta esperienza accumulata nelle principali categorie automobilistiche, come il DTM, la F.Indy (inclusa la 500 Miglia di Indianapolis), le corse Endurance anche con l’innovativa ...

Formula 1 - ufficiale Kubica pilota titolare della Williams nel 2019 : Robert Kubica da oggi è ufficialmente un pilota titolare della Williams . Il driver polacco, otto anni dopo la sua ultima gara in Formula 1, torna a prendersi un sedile per il campionato Mondiale del ...

Formula 1 - Alonso : 'Non penso di rientrare nel 2021' : Manca meno di una settimana alla conclusione dell'avventura di Fernando Alonso in Formula 1. Se fino a qualche tempo fa il pilota della McLaren non aveva chiuso le porte a un eventuale rientro nel ...

Geox scenderà in pista con il team Dragon nel campionato di Formula E : ... in grado di assicurare il massimo livello di comfort e supporto durante gli spostamenti, gli allenamenti e le gare in condizioni molto variabili e complesse, sui circuiti di tutto il mondo. Jay ...

Formula 1 - GP Brasile : Verstappen-Ocon - un contatto così era già nel 2001. Lo provocò il papà di Max. VIDEO : Una vittoria sfumata dopo l'incidente con Ocon in fase di doppiaggio. Spinte e insulti a fine gara contro il pilota della Force India. La gara di Max Verstappen è stata compromessa dall'incidente ...

Formula 1 - Lewis Hamilton in pole position nel Gran premio del Brasile : Decima pole position stagionale per Lewis Hamilton , che scatterà davanti a tutti nel Gran premio del Brasile , penultimo appuntamento del Mondiale di Formula 1 . Alle sue spalle la Ferrari di ...

Formula 1 - GP Brasile : Hamilton - fumo dalla Mercedes nelle FP3. VIDEO : Problemi di affidabilità per la Mercedes W09 del campione del mondo Lewis Hamilton nel corso della terza e ultima sessione di prove libere in Brasile. Il pilota britannico, nella fase centrale delle FP3, ha riportato ai box la sua monoposto. Le telecamere ...

Formula 1 - GP Brasile : prime libere a Verstappen - seconde a Bottas. Vettel 3° nelle FP2 : Di seguito tempi e cronaca LIVE 17:46 9 nov FP2, CLASSIFICA LIVE : BOT, HAM, VET, RIC, VER 19:30 9 nov DRIVER TEAM 1 Bottas Mercedes 1:08.846 2 Hamilton Mercedes +0.003 3 Vettel Ferrari +0.073 4 ...

Formula 1 - Niki Lauda dovrebbe tornare nel paddock ad Abu Dhabi secondo Bernie Ecclestone : Niki Lauda di ritorno nel paddock del GP di Abu Dhabi. È quanto asserisce, spera e sospetta Bernie Ecclestone: l’ex grande capo del Circus ha sostenuto una conversazione telefonica col tre volte Campione del Mondo austriaco prima che questi lasciasse l’ospedale. Lauda si è sottoposto a un trapianto di polmoni lo scorso 2 agosto, dopo aver rischiato seriamente la vita. Ecclestone, parlando con il quotidiano svizzero di lingua tedesca ...