Formula 2 | Mick Schumacher correrà con il team Prema nel Mondiale 2019

Formula 2 - nel 2019 ci sarà anche Mick Schumacher : ROMA - Mick Schumacher, figlio del leggendario Michael, prosegue il suo percorso di avvicinamento alla Formula 1. Dopo essersi laureato campione europeo di Formula 3, nella prossima stagione ...

Mick Schumacher in Formula 1? Tra le scuderie quotate c’è anche la Ferrari : Mick Schumacher potrebbe avere un futuro in Formula 1 come il padre Michael, anche la Ferrari segue con attenzione il pilota Il secondo posto a Hockenheim ha blindato il titolo europeo di Formula 3 e gli ha regalato la super licenza Fia necessaria per passare in Formula 1. La salita alla ribalta di Mick Schumacher viene consacrata anche dai betting analyst, che puntano in grande sul futuro dell’erede di Michael. Dopo la vittoria in ...

Mick Schumacher vince in Formula 3 : "I consigli di papà sono sempre con me" : Mick Schumacher, il figlio del grande Michael, trionfa a soli 19 anni in Formula 3. E in un'intervista al quotidiano la Stampa mostra tutta la sua gioia e ricorda il rapporto col padre.Io e papà parlavamo di tante cose, i suoi consigli li porto sempre con me ed è merito anche suo se sono qui. Questo è un giorno felice.Su quanto pesi portare un cognome così importante, commenta:Non so se aiuti o meno, so soltanto che ...

Quale futuro per Mick Schumacher? Tre ipotesi sul tavolo - la Formula 1 resta però al momento utopia : Messo in bacheca il titolo di F3 Europea, Mick Schumacher si interroga adesso sul suo futuro che difficilmente sarà subito in Formula 1 Otto vittorie nella seconda parte di stagione, di cui ben cinque consecutive. Mick Schumacher ha letteralmente dominato l’ultima parte del Campionato di F3 Europea, recuperando il gap da Daniel Ticktum e allungando considerevolmente in classifica, fino all’aritmetico successo arrivato ieri ad ...

