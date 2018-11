ilmessaggero

: Formula 1, attesa per #Leclerc in #Ferrari e #Kubica in Williams - IlmsgitSport : Formula 1, attesa per #Leclerc in #Ferrari e #Kubica in Williams - DMove_it : Si scaldano i motori (si fa per dire). In attesa della prima gara della quinta stagione, diamo uno sguardo a come è… - Matt_Orlandi : RT @lucaurru94: Arrivederci #F1, dopo l'#AbuDhabiGP ci saranno oltre 100 giorni di attesa prima di tuffarci a Melbourne Ma si preannuncia u… -

(Di martedì 27 novembre 2018) Piloti già in pista per i primi giri dei test per la F1 2019 sul circuito di Yas Marina a Abu Dhabi. Grandeper il giovanissimo monegasco Charlesalla guida della, mentre il ...