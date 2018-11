FLAVIA VENTO | LITE CON ROGER GARTH E MALENA A POMERIGGIO 5 ' Biagio D' Anelli non sarà né

Gf Vip - il messaggio misterioso di Corona. E spunta una foto di FLAVIA Vento : Non si sa cosa stia preparando Fabrizio Corona, ma quello che è certo è che vuole servire al Gf Vip, a Ilary Blasi e a Francesco Totti la sua venedetta (fredda).Lo ho promesso. Ha promesso di "scatenare l'inferno". E ora? Cosa sta succedendo? L'ex re dei paparazzi continua a inviare frecciatina alla conduttrice del Gf Vip. Anche ieri pomeriggio e ieri sera lo ha fatto. Prima, ha mostrato la biografia di Francesco Totti, poi, ha commentato la ...

Gf Vip - scontro Corona-Blasi - parla FLAVIA VENTO : 'A Totti? Faccio i complimenti per il libro' : Lo scontro Corona-Blasi al GF VIP continua a tenere banco sui social e sui siti specializzati anche a 4 giorni di distanza: la sfuriata della conduttrice verso l'ex re dei paparazzi è stata appoggiata ...

Ilary Blasi contro Corona : parla FLAVIA Vento : Lo scontro fra Ilary Blasi e Fabrizio Corona, avvenuto in diretta tv durante il Grande Fratello Vip, continua a far discutere e questa volta a dire la sua è Flavia Vento. Nel 2005 era stata proprio la soubrette, insieme all’ex re dei paparazzi, a parlare di un tradimento di Francesco Totti ai danni di Ilary, a pochi giorni dalle nozze e mentre lei era incinta del loro primogenito. All’epoca la notizia aveva fatto molto scalpore e ...

Grande Fratello Vip - scontro Blasi-Corona : FLAVIA VENTO dice la sua. Intanto l’ex re dei paparazzi sembra non aver affatto “chiuso” con Mediaset - anzi… : “Era tutto organizzato a tavolino?”, il coro corre sul web dopo la pubblicazione di un video con protagonista Fabrizio Corona. Un filmato di pochi secondi, pubblicato sul canale Youtube Gossippiamo e ora non disponibile, dove si sente l’uomo chiedere al proprio staff di “rivedere la scena dell’accendino”. Infatti durante l’incontro con Silvia Provvedi nella casa del Grande Fratello Vip Corona propone ...

Francesco Totti ha tradito Ilary Blasi prima del matrimonio? La risposta di FLAVIA VENTO allo scoop di Fabrizio Corona : Dopo la lite tra Ilary Blasi e Fabrizio Corona interviene Flavia Vento: è davvero stata con Francesco Totti prima del matrimonio con la conduttrice del Grande Fratello Vip? La sua risposta a ‘Nemo’ La lite tra Ilary Blasi e Fabrizio Corona al Grande Fratello Vip ha incuriosito tutti i telespettatori sui vecchi dissapori tra i due protagonisti della diatriba in diretta tv. 13 anni fa uno scoop dell’ex re dei paparazzi ...

Lite Ilary Blasi-Corona sul tradimento di Totti - FLAVIA VENTO rompe il silenzio : Ilary Blasi a Mykonos (e non su Canale5)Ilary Blasi a Mykonos (e non su Canale5)Ilary Blasi a Mykonos (e non su Canale5)«No comment. Che devo dire? Sono passati 13 anni. Fabrizio Corona o Ilary Blasi? Mi stanno simpatici entrambi. Anche Francesco Totti, che ha scritto un bel libro». Flavia Vento prova a mettere la parola «fine» allo scontro personale tra Corona e Ilary avvenuto durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip, quando la ...

Lite Ilary Blasi-Corona su Totti - FLAVIA VENTO rompe il silenzio : Ilary Blasi a Mykonos (e non su Canale5)Ilary Blasi a Mykonos (e non su Canale5)Ilary Blasi a Mykonos (e non su Canale5)«No comment. Che devo dire? Sono passati 13 anni. Fabrizio Corona o Ilary Blasi? Mi stanno simpatici entrambi. Anche Francesco Totti, che ha scritto un bel libro». Flavia Vento prova a mettere la parola «fine» allo scontro personale tra Corona e Ilary avvenuto durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip, quando la ...

FLAVIA VENTO : "Ilary Blasi e Fabrizio Corona? Mi sono simpatici" : Ospite di Nemo, il programma di inchieste di Rai 2 condotto da Enrico Lucci ogni venerdì sera in prime time, l'ex valletta di Libero Flavia Vento è stata stuzzicata dall'ex Iena in merito all'affaire Fabrizio Corona - Ilary Blasi, che ha catalizzato praticamente l'attenzione della scena mediatica italiana da giovedì sera.Ecco cosa ha detto la Vento: sono passati tanti anni, oggi penso a salvare gli animali, non ci penso più a queste cose. ...

FLAVIA VENTO ospite di Enrico Lucci : interrogata sulla vicenda che la vede protagonista con Corona-Blasi-Totti : ospite di Enrico Lucci a Nemo, Flavia Vento glissa sulla questione che l’ha vista suo malgrado protagonista negli ultimi giorni. interrogata affinché esprimesse il suo pensiero in merito a quanto accaduto nel corso della... L'articolo Flavia Vento ospite di Enrico Lucci: interrogata sulla vicenda che la vede protagonista con Corona-Blasi-Totti proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

FLAVIA Vento/ La lite tra Ilary Blasi e Fabrizio Corona e il tradimento di Totti : "Non parlerò di questo!" : Flavia Vento ospite a Nemo - Nessuno Escluso: la showgirl sullo scandalo Francesco Totti e la lite Fabrizio Corona-Ilary Blasi al Grande Fratello Vip 2018(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 14:36:00 GMT)

Lite pazzesca tra Fabrizio Corona e Ilary Blasi - FLAVIA VENTO : “Totti è simpatico” : 1/6 ...

FLAVIA VENTO - ospite a Nemo - parla di Totti : "Mi è ancora simpatico" : Dopo il 'no comment' iniziale, Flavia Vento ha detto la sua sullo scontro Corona-Blasi e su Francesco Totti

FLAVIA Vento/ Ilary Blasi e Fabrizio Corona litigano su Francesco Totti - lei stasera in tv… : Flavia Vento ospite a Nemo - Nessuno Escluso: la showgirl sullo scandalo Francesco Totti e la lite Fabrizio Corona-Ilary Blasi al Grande Fratello Vip 2018(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 21:42:00 GMT)

FRANCESCO TOTTI HA TRADITO ILARY BLASI 13 ANNI FA?/ FLAVIA VENTO diceva “A Roma mi volevano menare” : FRANCESCO TOTTI e il presunto flirt con Flavia Vento: nell'autobiografia "Un Capitano" il calciatore smentisce la notte d'amore con la showgirl e conduttrice televisiva (Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 19:22:00 GMT)