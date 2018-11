Fishball | ' Non sono razzista | gli ultimi 4 con cui sono uscita erano neri e messicani'

Blastingnews

(Di martedì 27 novembre 2018)è tornata a prendersi le attenzioni del rap web italiano, la chiacchieratissima modella, fotografa e ultimamente anche rapper e cantante del gruppo 'Badda$$ B' – in cui militano anche il deejay Razihel e un'altra neo cantante, ovvero Christina Bertevello – è tornata al centro delle cronache negligiorni, in seguito alla pubblicazione del suo ultimo pezzo.Il video del brano, che si intitola 'Asian', è uscito il 19 novembre, ma è soltanto in data di ieri, in seguito ad alcune dichiarazioni dell'ex compagna di MadMan, che l'attenzione di canali YouTube e pagine Instagram a tema rap si è concentrata massivamente sulla clip. Stando a quanto riferito dalla stessa, quest'ultima sarebbe stata addirittura tacciata di razzismo da diversi utenti, a causa del brano sopracitato....