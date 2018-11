Fiorentina-Juventus | le probabili formazioni | potrebbero mancare Pjaca e Chiellini

Var Group diventa Exclusive Digital Partner sul progetto di Digital Transformation e affiancherà il Club per 4 stagioni a partire dalla sfida Fiorentina-Juventus : A partire dalla gara con la Juventus il brand Var Group sarà presente sul materiale che i calciatori e lo staff tecnico della Fiorentina utilizzeranno durante tutti gli allenamenti e nella fase di riscaldamento in occasione delle gare ufficiali. Var Group sarà inoltre visibile col suo logo anche sul bordo campo del Centro Sportivo e sui LED dello stadio Artemio Franchi, oltre a essere protagonista di attivazioni innovative sui canali ...

Fiorentina - Pezzella : 'Juventus forte - proveremo a vincere con il gioco e facendo sempre di più. Ronaldo...' : Ronaldo ' Pezzella in vista di Fiorentina Juventus Germán Pezzella , centrocampista della Fiorentina ha parlato ai microfoni Sky Sport in vista della gara di campionato di sabato, il sentito match ...

Biglietti Fiorentina-Juventus : come acquistare gli ultimi tickets per la 14ma giornata di Serie A : Tra le gare del quattordicesimo turno della Serie A di calcio, che si disputerà tra 1 e 3 dicembre, c’è l’incontro tra Fiorentina e Juventus, in programma sabato 1 dicembre alle ore 18.00, che vedrà la battaglia sportiva tra i bianconeri, primi a quota 37, ed i viola, noni assieme all’Atalanta con 18 punti. La Fiorentina in casa ha ottenuto finora quattordici punti punti in sei partite, frutto di quattro vittorie e due pari, con ...

Calcio femminile - Serie A 2018-2019 : Fiorentina-Juventus 0-2 - Girelli e Bonansea affondano le viola : C’era grande attesa alla Stadio Comunale “Gino Bozzi” di Firenze per il big match dell’ottava giornata del campionato di Calcio femminile di Serie A tra Fiorentina e Juventus. Una partita che vedeva sfidarsi tante giocatrici di primo livello del nostro movimento e dalla valenza particolare, visto che le due compagini si erano già incontrate nella Supercoppa Italiana 2018 vinta dalle viola. Sul rettangolo verde toscano le ...

Serie A donne - Fiorentina-Juventus 0-2 : bianconere a un punto dalla vetta : Non ha deluso le attese il big match dell'ottava giornata del campionato femminile di Serie A. La Juventus espugna il "Bozzi" di Firenze con un gol per tempo, confermando il secondo posto in ...

Fiorentina-Juventus women probabili formazioni : Bonansea e Aluko davanti : La gara Fiorentina-Juventus women va in onda alle ore 12.30 e sarà trasmessa in diretta da Sky Sport. La gara sicuramente è molto interessante e propone alle bianconere della Guarino la possibilità di puntare molto in alto. Con una vittoria infatti si potrebbe rimanere quantomeno in scia del ...

Calcio femminile - ottava giornata Serie A : super sfida Juventus-Fiorentina - il Milan ospita l’Orobica. Programma - orari - tv e calendario delle partite : Prosegue il campionato di Calcio femminile di Serie A 2018-2019. Il torneo nostrano è arrivato all’ottavo turno e i match interessanti non mancheranno per le posizioni di alta e bassa classifica. Si parte dal posticipo domenica delle ore 12.30, che godrà anche della diretta televisiva di Sky Sport, tra Fiorentina e Juventus. Ai “Gino Bozzi” di Firenze va in scena uno degli scontri più importanti dell’intero campionato tra ...

Juventus Women - Braghin : 'Fiorentina favorita - noi...' : Stefano Braghin, Head of Academy Organizational Department and Juventus Women, è stato intervistato da Sky Sport : ' In questo momento è la squadra più forte, lo dicono i risultati. È virtualmente prima in campionato, è andata più avanti di noi in Champions League, ha vinto la Supercoppa. È la favorita e ...

Serie A femminile - domenica sarà Fiorentina-Juventus : la Mauro all'attacco delle bianconere : Trasmessa in diretta e in esclusiva sul canale Sky Sport Serie A, con fischio d'inizio domenica 25 novembre alle 12.30. Serie A femminile, Ilaria Mauro prepara la sfida alla Juventus e studia Chiesa ...

Calcio femminile - Serie A 2018-2019 : Milan bloccato dalla Florentia - goleade di Juventus - Fiorentina e Roma nella settima giornata : settima giornata ricca di gol quella della Serie A di Calcio femminile. In attesa del posticipo domenicale tra Orobica ed Atalanta Mozzanica (ore 12.30), sono state ben 25 le marcature messe a segno in questo turno. Cominciamo però dal risultato più sorprendente ovvero il pareggio 1-1 del Milan capolista contro la neo promossa Florentia. Non è bastato, infatti, il gol di Valentina Bergamaschi al 68′ a regalare i tre punti alle ragazze di ...

Calcio femminile - Serie A 2018-2019 : insidiose trasferte per Milan e Fiorentina - la Juventus riceve il Pink Sport Time : GIORNATA 7 Serie A 17-11-2018 Florentia-Milan ore 15.00 Juventus-Pink Sport Time ore 15.00 Orobica-Atalanta Mozzanica domenica 18 novembre ore 12.30 Roma-ChievoVerona Valpo ore 15.00 Tavagnacco-...

Clacio femminile - Serie A 2018-2019 : insidiose trasferte per Milan e Fiorentina - la Juventus riceve il Pink Sport Time : E’ tempo di settimo turno nella Serie A di calcio femminile 2018-2019. Dopo una pausa di due settimane per consentire alla Nazionale italiana di Milena Bertolini di affrontare al meglio l’incontro contro la Germania, torna in scena il torneo nostrano. Si riparte dal Milan capolista. Le ragazze di Carolina Morace, in vetta alla graduatoria a quota 16 punti, stanno stupendo per compattezza ed unità di intenti. Trattandosi di una ...

Juventus - Del Piero sul gol di Ronaldo al Manchester United : 'Il mio alla Fiorentina era più difficile' : ... una prodezza che Alessandro Del Piero " storico ex capitano bianconero " ha commentato così nel post partita negli studi di Sky Sport : "Tutto parte da un movimento di Cristiano in profondità su una ...

Calcio femminile - Serie A 2018-2019 : super sfida Milan-Juventus nel sesto turno. La Fiorentina affronta il Tavagnacco : Il conto alla rovescia sta per scadere e la sesta giornata del campionato di Calcio femminile di Serie A 2018-2019 è ormai imminente. Un turno importante quello che ci apprestiamo a vivere, annoverando sfide accattivanti in chiave classifica generale. Partiamo dal big match tra Milan e Juventus, le due squadre a pari punti in vetta a questo torneo nazionale. Una super sfida del Calcio professionistico maschile che si riverbera anche nel ...