Fedez rivela nuovi dettagli sulla litigata con J-Ax | ' Ho scoperto cose non piacevoli'

(Di martedì 27 novembre 2018) In occasione di un evento organizzato da Vanity Fairè tornato a parlare del suo rapporto con J-Ax e di quello che è successo nei mesi scorsi, al punto che i due hanno preso due strade differenti, non soltanto dal punto di vista lavorativo ma anche umano. Dopo il grandioso concerto evento che hanno tenuto a San Siro, ecco che la strada professionale die quella di J-Ax si è definitivamente interrotta e in queste ore il rapper ha svelato deisull'accaduto.Le nuovezioni dicon J-Ax Durante l'evento di Vanity Fairè tornato a parlare con grande soddisfazione del concerto evento che c'è stato Milano lo scorso giugno, affermando che mai si sarebbe aspettato di potersi esibire dal vivo presso lo Stadio San Siro: "Per me è stato un grande traguardo" ha confessato, aggiungendo però che anche un evento del genere si è portato ...