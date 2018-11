Fedez | perché il rapper si mostra spesso a petto nudo? Ecco la risposta

Fedez : "Veniamo percepiti come distorti perché mettiamo online molto di noi - ma abbiamo polaroid che teniamo solo per noi" : L'ultimo singolo di Fedez è una canzone dedicata a suo figlio Leone, e s'intitola "Prima di ogni cosa". In un'intervista a Vanity Fair ripercorre la storia del brano e delle emozioni che ha provato realizzandolo.Ho scritto la canzone mentre arrivava Leo, e poi dopo. Tra febbraio e marzo scorsi, a Los Angeles. Ma è un brano che ha dentro una ventina di versioni diverse. Ci tenevo talmente tanto a farlo bene. Ho lavorato su sei ...

Fedez furioso - la risposta di Striscia è epica : "Non ci spiace che te la sei presa - ecco perché" : Il tg satirico replica alla polemica del rapper, risentito dopo una battuta di troppo sul figlio Leone: "Era su di te, non...

Ecco perchè Totti e Ilary non sono andati al matrimonio di Fedez e Ferragni : Ilary Blasi gela i Ferragnez, svelando che lei è Totti non sono affatto come Chiara Ferragni e Fedez Ilary Blasirompe il silenzio riguardo i Ferragnez, dopo la decisione di disertare le nozze a Noto. In un’intervista rilasciata al settimanale Chi, la moglie di Totti,ha preso le distanze dalla coppia formata da Chiara Ferragni e Fedez. “Le loro nozze come le nostre su Sky? Loro vivono anche di questo, il loro mondo è digitale, virtuale – ha ...