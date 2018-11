Fedez e l' addio a J-Ax | «Ho scoperto cose non piacevoli dopo il live di San Siro»

Fedez lascia la TV : «Ho deciso di mettere da parte tutto ciò che è televisivo». Addio X Factor? : Fedez Con Paranoia Airlines, titolo del suo nuovo album, Fedez presenta “la linea aerea delle mie paranoie”. Una linea che non sa ancora dove lo porterà, ma sicuramente non più in televisione. E’ lo stesso rapper, impegnato attualmente come giudice a X Factor (per il quinto anno consecutivo), ad annunciare una sua prossima dipartita dal piccolo schermo: “Ho preso la decisione di mettere da parte tutto ciò che è ...

L’ennesimo addio di Fedez a X Factor per evitare la sovraesposizione mediatica - sarà la volta buona? : Non è la prima volta che spiega di non sentirsi un animale da palcoscenico televisivo, ma questo ennesimo addio di Fedez a X Factor sembra definitivo. Sembra, appunto, perché già in passato il cantautore milanese è parso più volte sul punto di non rinnovare la sua partecipazione al talent di Sky Uno di cui è ormai un veterano, visto che occupa un posto in giuria dal 2014. Dopo quattro anni ed altrettante edizioni di X Factor, come già ...

Fedez lascia X Factor e dice addio alla tv : “Voglio concentrarmi solo sulla mia musica” : “Ho deciso di lasciare da parte tutto ciò che è televisione e di concentrami sulla mia musica”. Cogliendo tutti di sorpresa, Fedez ha annunciato il suo addio al mondo della televisione e, quindi, anche a X Factor. Questa sarà per lui l’ultima volta da giudice del famoso talent show di Sky. L’occasione per la “rivelazione” è il lancio del suo nuovo disco “Paranoia Airlines“, in uscita il prossimo 25 ...

