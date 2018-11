Fabrizio Corona e Asia Argento si sono lasciati Chi | Ecco i motivi della

Fabrizio Corona e Asia Argento si sono lasciati - svelati i motivi della rottura : Dopo aver lanciato lo scoop del loro amore, il settimanale 'Chi' svela anche i motivi della loro rottura.

Perché Fabrizio Corona e Asia Argento si sono lasciati : colpa dei problemi con la giustizia : Un mondo parallelo, che in realtà non dovrebbe mai e poi mai condizionare una storia, ma che nella realtà di oggi purtroppo lo fa. Le assenze molteplici di Corona quindi insospettiscono Asia, che ...

Fabrizio Corona sul flirt con Asia : 'È un rapporto complesso - ma non c'è nessun contratto' : Fabrizio Corona ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni a Mattino 5 il 27 novembre, cioè il giorno dopo che la Procura di Milano ha chiesto che gli sia revocato l'affidamento terapeutico e sia ricondotto in carcere. L'ex re dei paparazzi è stato piuttosto cauto quando ha commentato la sua delicata situazione giudiziaria, ma ci è andato giù pesante quando il giornalista gli ha chiesto del contratto che legherebbe lui e Asia Argento. ...

Fabrizio Corona a Mattino 5 fa finta di non conoscere Asia Argento : Mattino Cinque, Fabrizio Corona dichiara: “Asia chi?” Fabrizio Corona ha spiazzato tutti pochi minuti fa a Mattino 5. Intervistato sotto casa riguardo le sue vicende giudiziarie, il re dei paparazzi è stato interrogato anche su Asia Argento, sulla loro storia e sugli ultimi gossip che lo hanno coinvolto. Le parole di Fabrizio Corona sull’attrice hanno lasciato però di stucco a Mattino Cinque. “Asia chi?”. È stato ...

«Fabrizio Corona deve tornare in carcere» - la risposta su Instagram : «A ‘sto giro pensiamo di essere nel giusto» : Fabrizio Corona sembra essere di nuovo nei guai e l’ex re dei paparazzi ha riportato su Instagram tutto quello che gli sta accadendo, dall’attesa per l’udienza in Tribunale di oggi fino alla delusione per la richiesta della Procura Generale. La Procura Generale ha chiesto il suo ritorno in carcere andando contro le aspettative di Fabrizio Corona e dei suoi sostenitori, che non hanno perso l’occasione per dimostrare via ...

Lele Mora : "Fabrizio Corona è un ragazzo intelligente - ma non credo nell'amore con Asia" : Fabrizio Corona ed Asia Argento sono i nomi forti del gossip nostrano delle ultime settimane. Sin dalle prime foto insieme, molti sono stati i commentatori che hanno messo in circolo il pettegolezzo per cui la loro storia d'amore sarebbe frutto di un accordo tra le parti. Il rumor sulla costruzione a tavolino del loro rapporto è stato già smentito da Corona su Instagram, ma ad alimentare ora la voce è un uomo che conosce molto bene ...

