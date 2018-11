Fabrizio Corona a Mattino 5 fa finta di non conoscere Asia Argento

Corona e Asia Argento in crisi? Parla Fabrizio : “È una storia un po’ complessa” : Corona e Asia Argento, cosa sta accadendo tra loro? Parla Fabrizio ai microfoni di Mattino 5 Fabrizio Corona e Asia Argento sono già in crisi? Dopo gli ultimi messaggi condivisi dai due sul proprio profilo social, ai fan è venuto qualche dubbio al riguardo. In particolare, l’attrice in questi giorni ha scritto di essere pronta […] L'articolo Corona e Asia Argento in crisi? Parla Fabrizio: “È una storia un po’ ...

Lele Mora : "Fabrizio Corona è un ragazzo intelligente - ma non credo nell'amore con Asia" : Fabrizio Corona ed Asia Argento sono i nomi forti del gossip nostrano delle ultime settimane. Sin dalle prime foto insieme, molti sono stati i commentatori che hanno messo in circolo il pettegolezzo per cui la loro storia d'amore sarebbe frutto di un accordo tra le parti. Il rumor sulla costruzione a tavolino del loro rapporto è stato già smentito da Corona su Instagram, ma ad alimentare ora la voce è un uomo che conosce molto bene ...

Lele Mora stronca Fabrizio Corona e Asia Argento : 'Storia non vera che vende ca***te' : Alla lunga lista di coloro che non credono al sentimento nato tra Fabrizio Corona e Asia Argento, in queste ore si è aggiunto un personaggio che per tanti anni ha fatto parte della vita dell'ex re dei paparazzi: Lele Mora. Lo storico agente di tanti vip, infatti, ha rilasciato una dura intervista in radio, nella quale ha etichettato come non vera la relazione tra l'imprenditore e l'attrice, creata ad arte dai diretti interessati per farsi ...

