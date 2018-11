F1 – Verstappen in attesa del suo… ‘lavoro socialmente utile’ | Horner ci scherza su

sportfair

(Di martedì 27 novembre 2018) Il pilota della Red Bull dovrà scontare due giorni di lavoriutili per le spinte rifilate ad Ocon in Brasile,ci hato su Le spinte rifilate ad Ocon dopo il Gp del Brasile son costate care a Max, che ha ricevuto come pena due giorni di lavoriutili da scontare nei prossimi mesi.Photo4/LaPresseUna punizione accettata dall’olandese, che ha comunque messo in chiaro di non voler svolgere mansioni poco consone al suo ruolo: “non voglio che mi facciano sembrare uno stupido, credo che la FIA sia già stata abbastanza dura con me nel darmi questa punizione. Spero di trovare un accordo per svolgere un’attività adatta a me”. Sulla questione è intervenuto Chris, che hato su questa situazione paventando un compito alquanto singolare: “Max farà il tè a Jean Todt”. Secondo i più informati però, ...