F1 – Test Abu Dhabi | Bottas soddisfatto | “programma completato senza problemi | noto già

Test Abu Dhabi - Vettel il più veloce nella prima giornata : Non è ancora tempo di spegnere i motori per la Formula 1, rimasta ad Abu Dhabi per gli ultimi due giorni di Test sul circuito di Yas Marina. Non si guarda molto al cronometro, perché lobiettivo principale è la comparazione tra le gomme Pirelli 2018 e le nuove mescole 2019. Nel corso della prima giornata, Sebastian Vettel ha ottenuto il miglior tempo: ha percorso un totale di 69 giri, il più veloce in 1:36.812, segnato utilizzando le Hypersoft ...

Sebastian Vettel - Test Abu Dhabi F1 : “Le gomme? Non ho sentito grandi cambiamenti. Bene la hypersoft” : Sebastian Vettel ha firmato il miglior tempo nel primo giorno di Test Pirelli 2018 ad Abu Dhabi. Il pilota della Ferrari ha avuto qualche contrattempo nel corso della giornata ed è rimasto a lungo ai box ma il cronometro lo ha premiato e soprattutto può ritenersi soddisfatto per le informazioni raccolte in merito agli pneumatici che verranno utilizzati il prossimo anno. Il programma di lavoro è stato compresso in appena 69 giri ma il quattro ...

F1 – Test Abu Dhabi - le prime impressioni di Vettel : “non c’è stata nessuna grande sorpresa” : Sebastian Vettel commenta la sua prestazione nei Test di Abu Dhabi dopo i primi giri sul circuito di Yas Marina con la monoposto della prossima stagione La prima giornata di Test della Formula Uno si è svolta sul circuito di Yas Marina, dove si è tenuto l’ultimo appuntamento di stagione. Ad Abu Dhabi, Sebastian Vettel è sceso in pista con la Ferrari che dovrà accompagnarlo nel campionato mondiale 2019. Il pilota tedesco dopo i primi ...

F1 – Test Abu Dhabi : Leclerc spettatore a Yas Marina - Charles freme in vista del suo esordio [VIDEO] : Charles Leclerc ed il suo esordio in Ferrari: il pilota monegasco domani alla prova ad Abu Dhabi nei Test sul circuito di Yas Marina Charles Leclerc si appresta a scendere in pista per la prima volta da pilota ufficiale della Ferrari con la monoposto della scuderia di Maranello. Domani, infatti, il monegasco farà il suo esordio sulla pista di Abu Dhabi accanto al collega Sebastian Vettel per i Test invernali, in vista della prossima ...

F1 – Test Abu Dhabi : Day -1 concluso tra esordi e grandi ritorni : Vettel davanti a tutti : Vettel davanti a tutti al termine della prima giornata dei Test di Abu Dhabi di F1 Si è conclusa la prima giornata dei Test di Abu Dhabi di F1. A due giorni dal grande finale di stagione di domenica, i piloti sono tornati in pista oggi sul circuito di Yas Marina per i Test Pirelli. Una prima giornata importante e ricca di novità: occhi puntatissimi infatti su Kimi Raikkonen, che ha detto addio alla Ferrari per iniziare una nuova avventura ...

F1 – Test Abu Dhabi - imprevisto per Raikkonen : bandiera rossa sul circuito di Yas Marina : bandiera rossa a Yas Marina: si ferma l’Alfa Sauber di Kimi Raikkonen durante la prima giornata dei Test di Abu Dhabi Dopo l’imprevisto di Fittipaldi con la Haas ed il Testacoda di Sebastian Vettel, anche Kimi Raikkonen ha avuto a che fare con un problemino in pista oggi nella prima giornata dei Test Pirelli di Abu Dhabi. Nel primo giorno della sua nuova avventura in Alfa Sauber, il pilota finlandese si è girato con la sua ...

Formula 1 - Vettel meccanico Ferrari durante i Test di Abu Dhabi : Sebastian Vettel fa anche il meccanico. Curiose le immagini circolate sul web nel corso della prima giornata di test Pirelli ad Abu Dhabi , e che mostrano il pilota tedesco della Ferrari mentre ...

F1 – Test Abu Dhabi : domani anche Leclerc in pista - Charles studia Vettel nel suo primo giorno in Ferrari [FOTO] : Charles Leclerc alla sua prima volta in rosso: ad Abu Dhabi inizia l’avventura del monegasco in Ferrari A due giorni dallo scoppiettante finale di stagione di domenica ad Abu Dhabi, i piloti della F1 sono tornati protagonisti in pista oggi, sul circuito di Yas Marina, per la prima giornata dei Test Pirelli. Giornata di esordi ad Abu Dhabi: Kimi Raikkonen è salito sulla sua nuova monoposto, con un look total white, per iniziare la ...