Ex presidente del Viareggio assolto dall' accusa di non aver versato l' Iva

Il ruolo del commercialista oggi - il parere del presidente dell'Ordine di Biella VIDEO : ... hanno quindi bisogno di un professionista che li aiuti a districarsi nella mostruosa e ridondante normativa nazionale, che, anche dal punto di vista del diritto dell'economia, non è una scienza ...

Imprese : il presidente di Alibaba Jack Ma è un membro del Partito comunista cinese : ...ha pubblicato un articolo ieri in cui viene fatto il nome di diversi imprenditori " incluso Ma " che il governo cinese intende onorare per il loro contributo alla riforma e all'apertura dell'economia ...

Rigopiano : tra i 25 indagati anche il presidente della Provincia : Si chiude finalmente il primo filone d'inchiesta sulla valanga di Rigopiano dove morirono almeno 29 persone. I soggetti ufficialmente indagati sono 25. Di questi 24 sono persone fisiche, mentre una è una persona giuridica, nello specifico una società (Gran Sasso spa). Tra gli indagati anche nomi eccellenti come quello del presidente della Provincia Antonio di Marco, il prefetto di Pescara Francesco Provolo e anche il sindaco di Farindola Ilario ...

CSt : Jean-René Fournier eletto presidente del Consiglio degli Stati : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

L’appello della studentessa a Mattarella : “presidente - non firmi il decreto sicurezza” : Durante l'inaugurazione dell'anno accademico 2018/2018 dell'Università di Torino al Teatro Carignano, era presente anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. All'incontro è intervenuta la presidentessa del Consiglio degli studenti, che ha chiesto a Mattarella di "non firmare il decreto sicurezza e immigrazione".Continua a leggere

CN : Marina Carobbio è la nuova presidente del Nazionale : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Chirurgia : Ugo Boggi il nuovo presidente della Società Italiana Trapianti d’Organo : Il professor Ugo Boggi, ordinario di Chirurgia generale all’Università di Pisa e direttore dell’Unità operativa di Chirurgia generale e dei Trapianti dell’Aoup, è stato eletto presidente della Sito-Società Italiana dei Trapianti d’Organo nel corso del 42° congresso tenutosi a Bologna dal 22 al 24 novembre. La carica di presidente, operativa per il triennio 2020-2022, giunge a coronamento di una carriera di successi e di riconoscimenti nazionali ...

Reumatologia : Luigi Sinigaglia il nuovo presidente Nazionale della SIR : Luigi Sinigaglia è il nuovo Presidente Nazionale della Società Italiana di Reumatologia (SIR). L’elezione è avvenuta durante il 55° Congresso Nazionale della Società Scientifica che si è chiuso lo scorso sabato a Rimini e che ha visto la partecipazione di oltre 3.000 specialisti da tutto il nostro Paese. Classe 1950, nato ad Arona (NO), Sinigaglia è Direttore del Dipartimento di Reumatologia e Scienze Mediche del Centro Specialistico Ortopedico ...

Banche italiane promosse per NPL anche dalla vice presidente della vigilanza BCE : ... nonostante un recente rallentamento della crescita nell'UE e nonostante l'aumento dei rischi per l'economia". Proprio in questi giorni, ci si interroga infatti sulle prossime mosse della banca ...

Rigopiano - chiusa l’inchiesta : 25 indagati. Anche l’ex prefetto - il presidente della Provincia e diversi dirigenti regionali : La procura di Pescara ha chiuso il primo filone d’inchiesta sulla valanga che travolse l’hotel Rigopiano provocando 29 morti. Sono 25 gli indagati – 24 persone e una società – per l’incidente avvenuto nel gennaio 2017 nei giorni dell’emergenza neve e terremoto in Abruzzo. Tra loro Anche l’ex prefetto di Pescara, Francesco Provolo, il presidente della Provincia Antonio Di Marco e il sindaco di Farindola, ...

Il rinvio della Copa Libertadores 2018 : il presidente del Boca Juniors vuole la vittoria a tavolino : Ormai il fatto è acclarato: rinviato a data da destinarsi il ritorno della Finale di Copa Libertadores 2018 tra i due club argentini del River Plate e del Boca Juniors. L’aggressione al pullman del Boca da parte dei tifosi del River, con conseguente ferimento di alcuni calciatori ricoverati in ospedale ed altri intossicati dai gas, ha avuto delle conseguenze serie sul piano dell’organizzazione dell’evento. Un contesto che con ...

Il rinvio dellaCoppa Libertadores 2018 : il presidente del Boca Juniors vuole la vittoria a tavolino : Ormai il fatto è acclarato: rinviata a data da destinarsi il ritorno della Finale di Coppa Libertadores 2018 tra i due club argentini del River Plate e del Boca Juniors. L’aggressione al pullman del Boca da parte dei tifosi del River, con conseguente ferimento di alcuni calciatori ricoverati in ospedale ed altri intossicati dai gas, ha avuto delle conseguenze serie sul piano dell’organizzazione dell’evento. Un contesto che con ...

'Storica' visita del presidente del Ciad in Israele : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

L'ingegnere napoletano inventore del dispositivo antiaggressione incontra il presidente della Somalia : Statistiche alla mano, L'ingegnere Tahir ha compreso che in tutto il mondo è in corso una perenne e dilagante mattanza che narra di donne uccise, violentate, mutilate solo perchè incapaci di ...