Enel X e Lazio - Colonnine di ricarica anche nelle aree protette

quattroruote

: RT @ONTUSCIA: Accordo Regione Lazio – Enel X: parchi regionali sempre più verdi - redontuscia : RT @ONTUSCIA: Accordo Regione Lazio – Enel X: parchi regionali sempre più verdi - ONTUSCIA : Accordo Regione Lazio – Enel X: parchi regionali sempre più verdi - MDC_Lazio : RT @mdcnazionale: Nuova importate vittoria ottenuta da MDC innanzi al Tribunale civile di Vicenza contro #ServizioElettricoNazionale (già e… -

(Di martedì 27 novembre 2018) Lediper le auto elettriche arriverannonei parchi regionali del, grazie allintesa tra Regione edX. Lassessore allAmbiente, Enrica Onorati, e Francesco Venturini, per lazienda energetica, hanno siglato un protocollo dintesa per la mobilità elettricaper un turismo ecosostenibile e per la realizzazione di una rete di14 milaentro il 2020. Lintesa rientra nel Piano per linfrastrutturazione del territorio nazionale presentato quest'anno daX, il quale prevede 14 mila punti diinstallati entro il 2020 e 28 mila entro il 2022. Per il, il progetto prevede la predisposizione di 2.400 punti entro il 2022, sulla base di tre filoni: la messa in opera dinei capoluoghi di provincia, per ridurre linquinamento legato ai fenomeni di pendolarismo; la valorizzazione delle, creando ...