Elisa Isoardi fa le condoglianze ad Anna Moroni che intanto cucina su Rete4

Anna Moroni - morta la sorella : le condoglianze in tv da Elisa Isoardi : Lutto per Anna Moroni che ha perso l'amata sorella oggi, 27 novembre 2018, come riporta Fanpage.it. A dare però la 'notizia' di una grave perdita in casa Moroni è stata Elisa Isoardi a La Prova del Cuoco: la conduttrice, in diretta su Rai 1, ha rivolto ad Anna un saluto e un messaggio che ha colto i telespettatori di sorpresa. "Anna Moroni purtroppo ha subìto una cosa molto brutta in famiglia. E noi le mandiamo un abbraccio ...

Sergio Barzetti cacciato da Elisa Isoardi a La prova del cuoco... il motivo : C'era già tensione nello studio de La prova del Cuoco tra bacchettate, rimproveri e sparizioni... la conduttrice Elisa Isoardi spesso mette i puntini sulle i e corregge gli chef, altre volte li interrompe e ora, facendo finta di nulla, ha sostituito Andrea Lo Cicero con Ivan Zacchi. Ad avallare la tesi secondo cui nel cooking show stiano succedendo troppe cose strane, ci pensa Sergio Barzetti, ex cuoco del programma di Rai 1 che ha vuotato il ...

Matteo Salvini a Lilli Gruber : “Elisa Isoardi? Affari miei - al massimo lo dico alla D’Urso” : Nel giorno del decreto sicurezza, prima del vertice di Palazzo Chigi con il premier Giuseppe Conte e “l’altro” vicepremier Luigi Di Maio Matteo Salvini è intervenuto al Tempio di Adriano di Roma per la presentazione dell’ultimo libro della giornalista televisiva Lilli Gruber, ”L’Inganno”. Una coppia, quella formata da Salvini e Gruber, che di solito siamo abituati a veder bisticciare durante la trasmissione ‘Otto e mezzo’, e che stavolta si è ...

Elisa Isoardi imita Matteo Salvini a La prova del cuoco? : La prova del cuoco: Elisa Isoardi e la misteriosa allusione (a Salvini?) Era la torta rustica con prosciutto e formaggio la protagonista del momento, oggi a La prova del cuoco, quando la padrona di casa Elisa Isoardi ha fatto una strana allusione e l’imitazione di un uomo misterioso, non facendo assolutamente il suo nome, ma ridendo e definendolo “qualcuno che conosco”. Durante la preparazione della torta rustica la nuova ...

Portobello : Antonella Clerici (non) saluta Elisa Isoardi : Antonella Clerici ricambia il saluto di Elisa Isoardi, ma non del tutto Come aveva annunciato Elisa Isoardi qualche giorno fa a La prova del cuoco, la ristoratrice emiliana Alessandra Spisni, tra i pochi volti delle passate stagioni ad essere tornata nel cast de La prova del cuoco quest’anno, è stata tra gli ospiti di Antonella Clerici a Portobello nella puntata di stasera, sabato 24 novembre 2018. La regina del sabato sera di Rai1, ...

Elisa Isoardi : commovente addio al gatto Otello. Il gesto di Salvini : Elisa Isoardi dedica un post d’addio al gatto Otello e i fan si commuovono per il gesto di Salvini. La conduttrice della Prova del Cuoco da sempre è un’amante degli animali e ha sempre avuto diversi animali domestici, fra cui un cane e un gatto. Pelo lungo nero e occhi penetranti, il micio Otello ha accompagnato i momenti più importanti nella vita di Elisa Isoardi, ma anche quelli di Matteo Salvini. Il leader della Lega e la ...

La prova del cuoco : Elisa Isoardi sbaglia in diretta e cita la Clerici : Elisa Isoardi sbaglia in diretta a La prova del cuoco: la doppia gaffe Inizio di puntata all’insegna delle gaffe quello de La prova del cuoco di oggi, venerdì 23 novembre 2018, per la bella e brava Elisa Isoardi: la nuova regina dei fornelli di Rai1, infatti, dopo la breve presentazione durante la quale ha annunciato i piatti e gli ospiti del giorno, ha dimenticato di lanciare la sigla, presentando direttamente la cuoca Clara Zani, ...

