Eliminata Giulia Provvedi al Grande Fratello Vip 2018 tra i riti di Fariba | le accuse di

(Di martedì 27 novembre 2018)Bisogna dire che questi vip si sono svegliati troppo tardi. Solo ieri sera sera, dopo settimane e settimane di inerzia, ilVipha regalato qualche scossone durante la diretta e questo ha risvegliato l'interesse del pubblico sopito ormai da tempo.L'della serata è stataa dimostrazione del fatto che la bella gemella, mai andata al televoto, non era molto amata dal pubblico. La sorella Silvia ha subito appreso la notizia in una vera e propria valle di lacrime convinta che la sorella stia pagando per il suo percorso e per quello che lei ha dimostrato in casa ma alla fine èad uscire con una promessa: chiamerò Pierluigi Gollini appena dopo la puntata.I momenti esilaranti della puntata di ieri delVipsono sicuramente legati ad altri personaggi a cominciare da, la madre diSalemi. La donna ha ...