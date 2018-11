Egitto | 96 anni fa Howard Carter entrava per la prima volta nella tomba di Tutankhamon

Egitto - torture e sparizioni forzate ai danni di minorenni. Il Paese risponda alle accuse di Amnesty : Aser Mohamed è scomparso nel gennaio 2016 all’età di 14 anni. Per 34 giorni è rimasto in detenzione senza contatti con l’esterno ed è stato torturato per costringerlo a “confessare” di aver fatto parte di un gruppo terroristico e di aver compiuto un attentato contro un albergo, reati che sostiene di non aver commesso. Affronterà un processo insieme ad altri imputati adulti e rischia di essere condannato. Abdallah Boumidan è stato arrestato dalle ...